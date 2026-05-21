Macut: Guteresu će biti preneseno da Mladića treba pustiti na liječenje u Srbiju

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da da će ministar pravde Nenad Vujić u junu prenijeti generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu i Savjetu bezbjednosti stav da generalu Ratku Mladiću treba omogući nastavak liječenja u Srbiji.

Macut je naveo da Vujić ide u UN, gd‌je će direktno Savjetu bezbjednosti izložiti taj stav, te izrazio nadu da će ovaj apel naići na razumijevanje.

"Zamolio sam ga da prenese i generalnom sekretaru UN i Savetu bezbednosti da je Srbija na stanovištu da Mladić treba nastaviti lečiti u zdravstvenom sistemu Srbije pod vrlo kontrolisanim uslovima koje Srbija apsolutno može da obezbedi", rekao je Macut za Srnu.

Macut kaže da se nada da će postojati razumijevanje da se Mladiću obezbijedi takvo praćenje zdravstvenog stanja.

"Mi smo u stalnoj odgovornosti u humanitarnom i zdravstvenom smislu prema Mladiću", istakao je Macut.

Macut je naveo da je Srbija veoma zabrinuta za zdravstveno stanje generala Mladića, te napomenuo da je haškom Mehanizmu u vezi sa tim poslao pismo zajedno sa ministrom Vujićem, ali je ta pravosudna institucija to odbacila, uz obrazloženje da se stvar može kontrolisati i u Hagu, od holandskih zdravstvenih radnika i ustanova.

"Međutim, kako smo videli u prethodnom periodu, Mladiću se zdravstveno stanje pogoršavalo vrlo intenzivno. On je ulazio i ulazi iz perioda slabljenja neurološkog sistema u stalne recidive svoje osnovne bolesti, tako da smo veoma zabrinuti za njegovo zdravstveno stanje", naglasio je Macut.

On je ukazao na humanitarne aspekte i osnovne konvencije UN o ljudskim pravima, kao i mogućnosti da i pritvorenici i zatvorenici trebaju imati pravo na liječenje.

"Mislimo da se nastavak njegovog praćenja i lečenja u uslovima koji budu propisani i kakve su međunarodne konvencije podrazumevale i podrazumevaju i danas, može sprovoditi i u Srbiji. To je bila naša intencija i nastavićemo u tom smislu", poručio je Macut