Upucan poznati ugostitelj u Beogradu

U jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu danas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen G.S., inače vlasnik više poznatih prestoničkih restorana.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, na G.S. je ispaljeno više hitaca, a žrtva je zadobila prostrelne rane u predjelu noge i nadlaktice. Na lice mjesta su odmah upućene jake snage policije i ekipe Hitne pomoći.

Hitno prevezen u bolnicu

Ranjeni ugostitelj je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Urgentni centar radi ukazivanja ljekarske pomoći. Prema prvim ljekarskim prognozama, iako je riječ o teškim tjelesnim povredama u vidu prostrelnih rana, G.S. se nalazi van životne opasnosti.

Opsadno stanje i potraga za napadačem

Odmah nakon pucnjave, policija je blokirala kvart u kojem se nalazi restoran i pokrenula akciju "Vihor".

Forenzičari i inspektori kriminalističke policije trenutno vrše detaljan uviđaj unutar i ispred objekta.

Policija preuzima snimke sa sigurnosnih kamera sa restorana, ali i okolnih objekata, kako bi se utvrdio identitet napadača i pravac u kojem je pobjegao.

Uzimaju se izjave od zaposlenih i gostiju koji su se u trenutku napada zatekli na licu mjesta.

Za sada nema zvaničnih informacija o motivu ovog napada, kao ni o tome da li je napadač imao saučesnike. Istraga je u toku, a policija intenzivno traga za osumnjičenim.

(Telegraf)