Marija Zaharova reagovala zbog Ratka Mladića

Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu pokazao je nečovječnost odlukom da srpski general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje, a zanimljivo je kako to ne interesuje nevladine organizacije koje se bave praćenjem uslova u zatvorima, rekla je portparol ruskom Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Komentarišući to što je predsjednik Mehanizma Grasijela Gati Santana još jednom odbila da omogući liječenje teško bolesnom generalu Mladiću u Srbiji, Zaharova je konstatovala da to ukazuje na ozbiljne probleme u sistemu povezane sa poštovanjem elementarnih principa humanosti, nepristrasnosti i pravičnog postupanja prema osuđenicima.

Ukazala je i da Mehanizam i sam priznaje da je riječ o veoma teškom zdravstvenom stanju zatvorenika koje se pogoršava i približava smrtnom ishodu, ali istovremeno navodi da taj slučaj, navodno, zahtijeva "posebnu pažnju".

- Samo me zanima kakvu? Kakva je to segregacija? Zašto su jednima obezbijeđeni svi mogući uslovi komfora, bez obzira na to za kakve se monstruozne zločine terete. Neću ni da navodim primjere. A drugima, čak ni minimalna medicinska njega nije potrebna - rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.

Dodala je da Mehanizam ne krije ni to da postoje presedani prijevremenog puštanja zatvorenika zbog zdravstvenih razloga, ali da to nije spriječilo predsjedavajuću da zaključi kako za oslobađanje Mladića ne postoje humanitarni razlozi.

Zaharova je rekla da je zanima gdje su sada sve te nevladine organizacije koje se bave praćenjem uslova u zatvorima, svi ti evropski parlamenti i "beskrajni" briselski specijalni izvjestioci, prenosi "Sputnjik".

- Ne žele da dođu u Hag i vide u kakvim uslovima drže Mladića. I to se može vidjeti i dokumentovati. Šta je, nije zanimljivo - upitala je ona.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju.