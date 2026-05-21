Logo
Large banner

Sajić: Dijaspora srećna zbog otvaranja novog GP Gradiška

Autor:

ATV
21.05.2026 10:26

Komentari:

1
Сајић: Дијаспора срећна због отварања новог ГП Градишка

Generalni konzul BiH u Štutgartu Vera Sajić izjavila je da politizacija otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci, neprimjereni komentari i žalopojke političkog Sarajeva nakon tog čina nisu stavovi dijaspore nijednog naroda.

"Dijaspora je zadovoljna i srećna zbog otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci", rekla je Sajićeva.

Ona je napomenula da je ovaj most predstavlja najfrekventniji granični prelaz u koji je uloženo više od 100 miliona evra i koji će rasteretiti u velikoj mjeri gužve i ubrzati i olakšati prelazak granice svima.

"Svakome ko živi u evropskim zemljama i ko odlazi svojoj kući otvaranje mosta mnogo znači, jer je skraćivanje čekanja na granici za one koji putuju po deset i više časova jako značajno", ocijenila je ona.

Sajićeva je zaključila da je politička saga koju smo gledali prethodnih mjeseci bila ujdurma protiv zdravog razuma, ekonomskih i privrednih normi, ali i protiv čovjeka koji iz tuđine žuri svojoj kući, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vera Sajić

novi granični prelaz Gradiška

GP Gradiška

Savski most Gradiška

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Зграда Уставног суда БиХ

BiH

"Ustavni sud BiH mora da se drži Ustava i zakona"

17 h

0
Село Врточе, Босански Петровац.

BiH

Šef Kluba SDA izazvao incident na sjednici pozivima na nasilje

19 h

0
Новаковић Бурсаћ: Блануша звучи као кандидат за најважнију позицију у ФБиХ, а не у Републици Српској

BiH

Novaković Bursać: Blanuša zvuči kao kandidat za najvažniju poziciju u FBiH, a ne u Republici Srpskoj

22 h

4
УИО БиХ: Није отворен нови гранични прелаз у Градишци, већ је премјештен стари

BiH

UIO BiH: Nije otvoren novi granični prelaz u Gradišci, već je premješten stari

23 h

10

  • Najnovije

12

47

Uhapšen kantonalni ministar Denis Osmankić

12

44

Cijanović: Fenomenalno otkriće gradonačelnika Banjaluke

12

36

Upucan poznati ugostitelj u Beogradu

12

22

Evo zbog čega Sloba Vasić neće biti pušten iz psihijatrijske ustanove

12

18

Savjet ministara BiH usvojio budžet za 2026. godinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner