Sajić: Dijaspora srećna zbog otvaranja novog GP Gradiška

Generalni konzul BiH u Štutgartu Vera Sajić izjavila je da politizacija otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci, neprimjereni komentari i žalopojke političkog Sarajeva nakon tog čina nisu stavovi dijaspore nijednog naroda.

"Dijaspora je zadovoljna i srećna zbog otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci", rekla je Sajićeva.

Ona je napomenula da je ovaj most predstavlja najfrekventniji granični prelaz u koji je uloženo više od 100 miliona evra i koji će rasteretiti u velikoj mjeri gužve i ubrzati i olakšati prelazak granice svima.

"Svakome ko živi u evropskim zemljama i ko odlazi svojoj kući otvaranje mosta mnogo znači, jer je skraćivanje čekanja na granici za one koji putuju po deset i više časova jako značajno", ocijenila je ona.

Sajićeva je zaključila da je politička saga koju smo gledali prethodnih mjeseci bila ujdurma protiv zdravog razuma, ekonomskih i privrednih normi, ali i protiv čovjeka koji iz tuđine žuri svojoj kući, prenosi Srna.