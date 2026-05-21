Vučić otkrio detalje pronalaska tijela u buretu: Čeka se potvrda DNK

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo koje pronađeno u zakopanom buretu na teritoriji opštine Inđija 99,9 odsto tijelo Aleksandra Nešovića, koji je ubijen u restoranu na Senjaku i dodao da se čeka još potvrda DNK analize.

"Tijelo je sklupčano, prije toga paljeno, valjda da bi bilo, ja vam prenosim šta čujem od policajaca, nisam ekspert, da bi bilo manje krvi. A onda su, mada je krvi ostalo, i DNK se utvrđuje, ali gotovo sa sigurnošću po drugim detaljima, 99,9 odsto možemo da potvrdimo da je riječ o gospodinu Nešoviću", rekao je Vučić za RTS.

On je naveo da su počinioci tijelo betonirali, a da su "u nekoj garaži pripremili beton".

Svijet Ključni sati: Nacrt sporazuma Iran - SAD čeka objavu

"I to je neki, sporo sušeći, ili nemojte me držati za riječ kakav beton. Zašto? Zato što psi kada idu u potragu, oni ne mogu da osjete miris i ne mogu da nanjuše kada imate beton stavljen. Dakle, zlikovci par ekselans", rekao je Vučić.

Istakao je da su počinioci monstrumi i da niko ne smije na takav način da strada.