Uhapšenim Srbima u Gračanici određen pritvor

Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici.

Iz ovog suda je saopšteno da je sudija za prethodni postupak odobrio zahtjev osnovnog tužilaštva u Prištini za određivanje pritvora licima M.D, B.P, Lj.K, M.D, N.R, B.L. i S.M.

Protiv ove presude strane imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

U Gračanici je u utorak, 19. maja, privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo "povreda slobodne volje birača".

Iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna.

U Gračanici i okolnim mjestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova danas su održani mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama.

(SRNA)