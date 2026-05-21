Uhapšenim Srbima u Gračanici određen pritvor

Autor:ATV
Komentari:0
Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici.
Iz ovog suda je saopšteno da je sudija za prethodni postupak odobrio zahtjev osnovnog tužilaštva u Prištini za određivanje pritvora licima M.D, B.P, Lj.K, M.D, N.R, B.L. i S.M.
Region
Muškarac iz Srbije poginuo u Crnoj Gori: Uhapšena jedna osoba
Protiv ove presude strane imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.
U Gračanici je u utorak, 19. maja, privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo "povreda slobodne volje birača".
Iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna.
Republika Srpska
Završena sjednica Glavnog odbora SNSD-a: Podrška sporazumu koalicije
U Gračanici i okolnim mjestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova danas su održani mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Srbija
4 h0
Srbija
5 h0
Srbija
6 h0
Srbija
6 h1
Najnovije
Trenutno na programu