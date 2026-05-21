Logo
Large banner

Uhapšenim Srbima u Gračanici određen pritvor

Autor:

ATV
21.05.2026 19:08

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici.

Iz ovog suda je saopšteno da je sudija za prethodni postupak odobrio zahtjev osnovnog tužilaštva u Prištini za određivanje pritvora licima M.D, B.P, Lj.K, M.D, N.R, B.L. i S.M.

Ротација-илустрација

Region

Muškarac iz Srbije poginuo u Crnoj Gori: Uhapšena jedna osoba

Protiv ove presude strane imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

U Gračanici je u utorak, 19. maja, privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo "povreda slobodne volje birača".

Iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna.

СНСД-сједница Главног одбора

Republika Srpska

Završena sjednica Glavnog odbora SNSD-a: Podrška sporazumu koalicije

U Gračanici i okolnim mjestima ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova danas su održani mirni protesti i skupovi podrške uhapšenim kolegama.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Priština

Kosovo i Metohija

Pritvor

Jednomjesečni pritvor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција спашава жену од утапања из ријеке Требишњицње.

Gradovi i opštine

Trebinjski policajci spasili ženu od utapanja

2 h

0
Кајак-кану Врбас

Ostali sportovi

SP u kajaku i kanuu: Održane timske trke u spustu

2 h

0
Полиција Њемачке

Svijet

Iran planirao niz napada u Njemačkoj: Podignute optužnice protiv dvojice muškaraca

2 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Stručnjaci upozoravaju: Hiljade ljudi u riziku od ebole, svijet vidi samo ''vrh ledenog brijega''

2 h

0

Više iz rubrike

Ископано буре: Сумња се да је у њему тијело Александра Нешовића Баје

Srbija

Iskopano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

4 h

0
Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

Srbija

Srbija uvodi koncept fleksibilnog korištenja vazdušnog prostora

5 h

0
Сплавови на Ади Циганлији у Београду у пламену

Srbija

Gori više splavova na Adi Ciganliji: Vatrogasci na terenu

6 h

0
Полиција Србија

Srbija

Ranjavanje poznatog ugostitelja planirana likvidacija: Plaćeno 100.000 evra?

6 h

1

  • Najnovije

21

24

Hrvatska uvodi doživotni zatvor?

21

19

Trišić Babić: SNSD najjača politička snaga u Srpskoj, potvrdićemo pobjedu

21

09

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

21

08

Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

21

05

Opasno je: Veliki dio Balkana u narandžastom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner