Logo
Large banner

Dio Ajfelovog tornja prodat na aukciji

Autor:

ATV
21.05.2026 19:25

Komentari:

0
Ајфелов торањ у Паризу.
Foto: Maurijn Pach/Pexels

Spiralni dio originalnog stepeništa Ajfelovog tornja prodat je za više od 450.000 evra na aukciji u Parizu.

Prodat je dio od 14 stepenica, visine 2.7 metara, težine 1.4 tone, koje datiraju iz 1889. godine, godine kada je završena gradnja ovog simbola Pariza.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Vašington će preuzeti uranijum od Teherana

– Kada kupite dio Ajfelovog tornja, kupujete dio Pariza, zajedno sa maštom i simbolikom koju predstavlja – rekla je Sabrina Dola, direktor dizajna u aukcijskoj kući “Artkurijal” Pariz, gdje se prodaja održala.

Dola je navela da su Olimpijske igre u Parizu 2024. godine, na kojima su se u centru pažnje našle znamenitosti poput Ajfelovog tornja, trga “Konkord” i Velike palate, povećale privlačnost tornja među kolekcionarima.

– Definitivno vidimo ponovno interesovanje za ono što on simbolizuje i za njegovu estetsku privlačnost – istakla je Dola.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD je pobjednik izbora

Prije više od četiri decenije, ukupno 168 metara stepenica je isječeno na manje dijelove i prodato, te zamijenjeno liftovima koji sada prevoze posjetioce do najviše platforme za razgledanje Ajfelovog tornja.

Dio koji je danas ponuđen na aukciji dostigao je cijenu od 450.160 evra, što je tri puta više od gornje granice procijenjene vrijednosti prije prodaje, koja je iznosila između 120.000 i 150.000 evra.

Jedan dio je 2008. godine prodat privatnom američkom kupcu za rekordnih 550.000 evra. Ostali dijelovi stepenica Ajfelovog tornja, visine od 2.7 do devet metara, nalaze se na prestižnim mjestima širom svijeta.

Lisice

Srbija

Uhapšenim Srbima u Gračanici određen pritvor

Dijelovi se čuvaju u blizini Kipa slobode u Njujorku, u baštama Fondacije “Joši” u Jamanašiju, u Japanu, kao i u privatnim stranim kolekcijama.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pariz

Ajfelov toranj

aukcija

Francuska

prodaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Превозници протестују

Društvo

Viza "D" važan korak za prevoznike, olakšanje i za privredu

2 h

0
Сједница ГО СНСД-а у Бањалуци

Republika Srpska

Završena sjednica Glavnog odbora SNSD-a: Podrška sporazumu koalicije

2 h

4
Ротација на поицијском аутомобилу.

Region

Muškarac iz Srbije poginuo u Crnoj Gori: Uhapšena jedna osoba

2 h

0
Полиција спашава жену од утапања из ријеке Требишњицње.

Gradovi i opštine

Trebinjski policajci spasili ženu od utapanja

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током догађаја о ублажавању федералног правила о расхладним средствима, у Овалном кабинету Бијеле куће, у четвртак, 21. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Vašington će preuzeti uranijum od Teherana

2 h

0
Полиција Њемачке

Svijet

Iran planirao niz napada u Njemačkoj: Podignute optužnice protiv dvojice muškaraca

2 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Stručnjaci upozoravaju: Hiljade ljudi u riziku od ebole, svijet vidi samo ''vrh ledenog brijega''

2 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Djevojčica preminula u automobilu od toplotnog udara, otac zaboravio na nju: Užas u Španiji

4 h

0

  • Najnovije

21

24

Hrvatska uvodi doživotni zatvor?

21

19

Trišić Babić: SNSD najjača politička snaga u Srpskoj, potvrdićemo pobjedu

21

09

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

21

08

Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

21

05

Opasno je: Veliki dio Balkana u narandžastom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner