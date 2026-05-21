Dio Ajfelovog tornja prodat na aukciji

Spiralni dio originalnog stepeništa Ajfelovog tornja prodat je za više od 450.000 evra na aukciji u Parizu.

Prodat je dio od 14 stepenica, visine 2.7 metara, težine 1.4 tone, koje datiraju iz 1889. godine, godine kada je završena gradnja ovog simbola Pariza.

– Kada kupite dio Ajfelovog tornja, kupujete dio Pariza, zajedno sa maštom i simbolikom koju predstavlja – rekla je Sabrina Dola, direktor dizajna u aukcijskoj kući “Artkurijal” Pariz, gdje se prodaja održala.

Dola je navela da su Olimpijske igre u Parizu 2024. godine, na kojima su se u centru pažnje našle znamenitosti poput Ajfelovog tornja, trga “Konkord” i Velike palate, povećale privlačnost tornja među kolekcionarima.

– Definitivno vidimo ponovno interesovanje za ono što on simbolizuje i za njegovu estetsku privlačnost – istakla je Dola.

Prije više od četiri decenije, ukupno 168 metara stepenica je isječeno na manje dijelove i prodato, te zamijenjeno liftovima koji sada prevoze posjetioce do najviše platforme za razgledanje Ajfelovog tornja.

Dio koji je danas ponuđen na aukciji dostigao je cijenu od 450.160 evra, što je tri puta više od gornje granice procijenjene vrijednosti prije prodaje, koja je iznosila između 120.000 i 150.000 evra.

Jedan dio je 2008. godine prodat privatnom američkom kupcu za rekordnih 550.000 evra. Ostali dijelovi stepenica Ajfelovog tornja, visine od 2.7 do devet metara, nalaze se na prestižnim mjestima širom svijeta.

Dijelovi se čuvaju u blizini Kipa slobode u Njujorku, u baštama Fondacije “Joši” u Jamanašiju, u Japanu, kao i u privatnim stranim kolekcijama.

(SRNA)