Djevojčica preminula u automobilu od toplotnog udara, otac zaboravio na nju: Užas u Španiji

Dvogodišnja djevojčica je preminula od toplotnog udara na sjeverozapadu Španije nakon što je slučajno ostavljena u očevom autu tokom neobično vrućeg perioda koji je u nekim oblastima mogao da podigne temperaturu na 38 stepeni Celzijusa.

Djevojčica, čije ime nije objavljeno, doživjela je srčani zastoj u srijedu popodne nakon što je provela nekoliko sati u vozilu u galicijskom gradu Brionu, nakon što je njen otac zaboravio da je odvede u vrtić.

Prema izvještajima medija, muškarac je tog jutra odvezao svoje starije dijete u školu i namjeravao je da ostavi dijete u vrtiću kada ga je omeo telefonski poziv. Umjesto da ode u vrtić, otišao je na posao, ostavljajući dijete u autu.

Uzbuna je dignuta tog popodneva kada je majka djevojčice otišla da je pokupi iz vrtića u 15 časova i rečeno joj je da nije dovezena tog jutra. Shvativši šta se dogodilo, roditelji su pozvali hitnu pomoć i devojčica je odvedena u zdravstveni centar u obližnjem gradu Bertamirans, gde je proglašena mrtvom.

Policija istražuje incident, a porodica dobija psihološku podršku.

Gradsko vijeće Briona proglasilo je dva dana žalosti za djevojčicu i saopštilo da će u petak biti održana minuta ćutanja u njeno sećanje.

– Željeli bismo da izrazimo naše najdublje saučešće i svu našu podršku porodici djevojčice koja je juče izgubila život u Brionu, kao i svim njenim prijateljima, dok im stavljamo na raspolaganje sve potrebne opštinske resurse u ovim teškim vremenima – saopštilo je vijeće, prenosi Gardijan.