Haos u Turskoj: Racije širom zemlje, uhapšena 71 osoba

ATV
21.05.2026 15:15

Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Turske vlasti uhapsile su 71 osumnjičenog u operacijama protiv organizovanih kriminalnih grupa u 11 provincija, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopštenju Ministarstva navodi se da su vlasti koordinisale racije protiv 15 kriminalnih grupa, sarađujući sa tužiocima i jedinicama za borbu protiv krijumčarenja, organizovanog i kibernetičkog kriminala.

Istražioci su rekli da su osumnjičeni bili umiješani u prevaru, trgovinu drogom, ilegalno klađenje, falsifikovanje dokumenata, šverc duvana i zelenašenje.

Odbor za istragu finansijskog kriminala identifikovao je transakcije na računima u ukupnom iznosu od približno 2,748 milijardi turskih lira odnosno 70 miliona američkih dolara/ povezane sa osumnjičenima, prenosi Sinhua.

