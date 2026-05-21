Građani upozoreni, proglašena uzbuna: Hitno dignuti NATO avioni

Neidentifikovani dron ušao je danas u letonski vazdušni prostor, što je treći takav incident u posljednja tri dana.

Incident je naveo vlasti u nekoliko regiona da proglase vazdušnu uzbunu, a borbeni avioni NATO su podignuti u vazduh usred rastuće zabrinutosti da Rusija navodno ometa ukrajinske dronove i preusmjerava ih ka teritoriji NATO, izvještava "Kijevski independent".

Društvo Moguće novo poskupljenje lijekova u BiH

Letonske nacionalne oružane snage potvrdile su da je najmanje jedan dron otkriven u vazdušnom prostoru zemlje.

Kao odgovor na prijetnju, aktivirani su borbeni avioni NATO zaduženi za misije vazdušne policije u Baltiku, prenosi "Indeks".

Stanovnicima pogođenih područja je rečeno da ostanu u zatvorenom prostoru i potraže sklonište unutar zgrada, pridržavajući se "pravila dva zida", mjere civilne zaštite koja smanjuje izloženost eksplozijama.

Oružane snage su takođe saopštile da su preduzele dodatne korake kako bi zaštitile granicu.

"Ojačali smo kapacitete protivvazdušne odbrane na istočnoj granici raspoređivanjem dodatnih jedinica", navodi se u saopštenju.

Rastući problem za baltičke zemlje

Letonija, baltička država koja dijeli granicu od 283 kilometra sa Rusijom i granicu od 173 kilometra sa Bjelorusijom, nalazi se na istočnom krilu NATO, u neposrednoj blizini sukoba u Ukrajini.

🇱🇻 Latvia declares air alert in the border region for the third day in a row



Latvian Armed Forces reported at least one drone in the country’s airspace.



NATO mission fighter jets have been scrambled to intercept the drone in Latvia. pic.twitter.com/pBmU1JNLoX — Visegrád 24 (@visegrad24) May 21, 2026

Upadi dronova postali su izuzetno osjetljivo pitanje u baltičkim državama nakon što se ukrajinski dron srušio na naftno postrojenje u istočnoj Letoniji 7. maja. Sumnja se da je preusmjeren ruskim kontramjerama.

Incident je izazvao političku krizu koja je dovela do ostavke premijerke Evike Siline 14. maja.

Slični incidenti u Estoniji i Litvaniji

Slični događaji se dešavaju i u susjednim zemljama. U Estoniji je 18. maja lovački avion NATO oborio ukrajinski dron nakon što je ušao u estonski vazdušni prostor.

Vlasti su takođe posumnjale da je Rusija ometala sisteme aviona i preusmjerila ga. Litvanija je takođe proglasila vazdušnu uzbunu 20. maja nakon što je sumnjivi dron prešao u njen vazdušni prostor iz Bjelorusije. To je bila prva takva uzbuna na nacionalnom nivou u zemlji.

Nakon incidenta, direktor Odjeljenja za državnu bezbjednost Litvanije, Remigijus Bridikis, upozorio je da se bezbjednosna situacija u zemlji "pooštrava" zbog ponovljenih upada dronova.

Rusija tvrdi da Ukrajina sprema napade iz Letonije, Litvanije i Estonije

Rusija je ponovo iznijela tvrdnje da bi Ukrajina uskoro mogla da iskoristi Letoniju i druge baltičke države kao "odskočnu dasku" za napade na Rusiju, podstičući strahove od moguće eskalacije u regionu, prenosi "Gardijan".

Tenis Đoković izbjegao Sinera do finala Rolan Garosa

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova u opširnoj objavi na svom Telegram kanalu navelo je da se ukrajinska vojska, prema podacima njihove spoljne obaveštajne službe, priprema da izvodi udare na Rusiju sa teritorija Estonije, Letonije i Litvanije.

Nisu ponudili nikakve dokaze za svoje tvrdnje. U objavi je navedeno i pet letonskih vojnih baza u kojima se, kako tvrde, nalaze ukrajinski dronovi.

Moskva je takođe kritikovala "naivne" letonske lidere zbog navodnog "pristanka" na takvu operaciju. Međutim, tu tvrdnju više puta su demantovali najviši letonski zvaničnici, uključujući predsjednika i premijerku, kao i zvanični Kijev.

"Članstvo u NATO neće zaštititi saučesnike terorista od pravedne odmazde", poručilo je rusko ministarstvo, ponovivši prijetnje koje su prvi put izrečene ranije ove nedjelje na sjednici Savjeta bezbjednosti UN.

Te izjave tada su izazvale jasnu osudu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.