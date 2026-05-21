Važna promjena na granicama ostaje na snazi još šest mjeseci: Slovenija donijela odluku

Vlada Slovenije produžila je danas za još šest mjeseci kontrole na granici sa Hrvatskom i Mađarskom, navodeći kao razlog nestabilne bezbjednosne uslove u susjedstvu i šire.

Kontrole na južnoj i istočnoj granici Slovenije su na snazi od oktobra 2023. godine i ostaće na snazi najmanje do 21. decembra, prenosi STA.

Slovenija je 2023. godine prvi put uvela kontrole na svojim granicama sa Hrvatskom i Mađarskom kao odgovor na odluku Italije da uspostavi kontrole na granici sa Slovenijom, a današnja odluka donijeta je nakon što je Italija još jednom saopštila da zadržava granične kontrole na snazi još šest mjeseci.

Vlada Slovenije je u obrazloženju navela i da je bezbjednosna situacija i dalje izazovna i da su pored sukoba u Ukrajini, članice EU i države kandidatkinje izložene raznim destabilizujućim aktivnostima, hibridnim prijetnjama, kampanjama dezinformacija, a kao destabilizijući faktori navode se efekti rata u Iranu i šira situacija na Bliskom istoku, kao i međunarodni kriminalni krugovi, ilegalne migracije i trgovina ljudima.

(Tanjug)