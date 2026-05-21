Srbija uvodi koncept fleksibilnog korištenja vazdušnog prostora

Foto: Pexel/Boris Hamer

Vlada Srbije usvojila je danas uredbu kojom se uvodi primjena koncepta fleksibilnog korištenja vazdušnog prostora.

Riječ je o konceptu kojim se vazdušni prostor posmatra kao nedjeljiva cjelina i svakodnevno prilagođava potrebama korisnika, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Na ovaj način obezbjeđuje se najefikasnije korištenje vazdušnog prostora kako za civilne, tako i za vojne i policijske vazduhoplove.

Ovo je i način da se doprinese ne samo efikasnosti vazdušnog saobraćaja, već i njegovoj bezbjednosti, saopšteno je iz Vlade Srbije.

(SRNA)

