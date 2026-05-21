Aulić odgovorio Trivićevoj: U Sarajevu samo čekaju...

Autor:ATV
Komentari:2
Član Glavnog odbora SNSD-a Saša Aulić rekao je da se Jelena Trivić baš trudi da se uklopi u narativ po kojem su Srbi jedini negativci, a svi ostali za primjer.
"Znači odnosi nisu normalniji zbog loših Srba, a ne zbog sarajevskog unitarizma, mržnje prema Republici Srpskoj, Šmitovog iživljavanja, političkih odluka Ustavnog suda BiH i slično?", napisao je Aulić na "Iksu".
On je dodao da u Sarajevu samo čekaju da Jelena Trivić i opozicija preuzmu vlast i momentalno prestaju da mrze Republiku Srpsku, OHR se gasi, Ustavni sud počinje da sudi po pravu, a Sud BiH da procesuira i kažnjava zločine nad Srbima.
"Teći će med i mlijeko", naveo je Aulić.
Trivićeva je izjavila da je opoziciji važna pobjeda u Predsjedništvu da bi se, kako kaže, uspostavili normalniji odnosi u BiH nego što su danas.
Evo u Sarajevu samo čekaju da Jelena Trivić i opozicija preuzmu vlast i momentalno prestaju da mrze Republiku Srpsku, OHR se gasi, Ustavni sud počinje da sudi po pravu, a Sud BiH da procesuira i kažnjava zločine nad Srbima. Teći će med i mlijeko. https://t.co/z51K4iAsK9— Saša Aulić (@AulicSasa) May 21, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
18
45
18
30
18
29
18
15
18
12
Trenutno na programu