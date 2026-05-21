Aulić odgovorio Trivićevoj: U Sarajevu samo čekaju...

Član Glavnog odbora SNSD-a Saša Aulić rekao je da se Jelena Trivić baš trudi da se uklopi u narativ po kojem su Srbi jedini negativci, a svi ostali za primjer.

"Znači odnosi nisu normalniji zbog loših Srba, a ne zbog sarajevskog unitarizma, mržnje prema Republici Srpskoj, Šmitovog iživljavanja, političkih odluka Ustavnog suda BiH i slično?", napisao je Aulić na "Iksu".

On je dodao da u Sarajevu samo čekaju da Jelena Trivić i opozicija preuzmu vlast i momentalno prestaju da mrze Republiku Srpsku, OHR se gasi, Ustavni sud počinje da sudi po pravu, a Sud BiH da procesuira i kažnjava zločine nad Srbima.

"Teći će med i mlijeko", naveo je Aulić.

Trivićeva je izjavila da je opoziciji važna pobjeda u Predsjedništvu da bi se, kako kaže, uspostavili normalniji odnosi u BiH nego što su danas.