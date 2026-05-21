Drama u centru Banjaluke: Tuču muškaraca snimali prolaznici

Dvojica muškaraca potukla su se danas u centru Banjaluke, naočigled brojnih prolaznika koji su, uprkos incidentu, nastavili da prolaze kao da se ništa ne dešava.

Tuča se dogodila u Ulici Vase Pelagića, kod zgrade UIO BiH.

Prema riječima očevidaca, sukob je izbio u jednoj od prometnijih ulica u poslijepodnevnim časovima.

"Ljudi su samo zaobilazili mjesto tuče. Niko nije pokušao da ih razdvoji, već su prolazili kao da je to sasvim normalna scena", rekao je jedan od građana koji se zatekao u blizini, prenosi portal "Nezavisne".

Na snimcima se vidi kako dvojica muškaraca razmjenjuju udarce, dok prolaznici mirno hodaju pored njih bez veće reakcije.

Za sada nije poznato šta je bio uzrok sukoba, niti da li je intervenisala policija.