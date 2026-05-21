U ovoj zemlji žive najdugovječniji ljudi u Evropi: Nemaju vojsku ni kriminal

21.05.2026 17:34

Мирни пејзаж са језером Естани Пример, планинама и бујном шумом у Грау Роигу, Андора.
Foto: Angelique Broers/Pexels

Smještena između Francuske i Španije, u srcu Pirineja, Andora jedna je od najmanjih država na svijetu, ali i jedna od najneobičnijih evropskih destinacija. Ova mala kneževina prostire se na svega 468 kvadratnih kilometara i poznata je po bezbjednosti, visokim platama, niskim porezima i impresivnoj prirodi.

Iako mnogi za nju znaju samo kao skijašku destinaciju, Andora krije mnogo zanimljivosti koje je izdvajaju od ostatka Evrope.

Zemlja bez vojske i sa gotovo nultim kriminalom

Andora nema profesionalnu vojsku, a njenu bezbednost istorijski i politički garantuju Francuska i Španija. Državom formalno upravljaju predsjednik Francuske i biskup iz španskog grada Urhelja, što ovu malu državu čini jednom od rijetkih evropskih kneževina sa specifičnim sistemom vlasti.

Kada je riječ o bezbjednosti, Andora se često navodi kao jedna od najsigurnijih država na svijetu. Teški zločini su izuzetno rijetki, a lokalna policija se uglavnom bavi finansijskim prekršajima i povremenim problemima tokom turističke sezone.

Zanimljivo je i da zemlja ima samo jedan moderan zatvor, u kojem se uglavnom nalazi veoma mali broj zatvorenika, a ponekad - nijedan.

Visok standard i niski porezi

Andora je godinama važila za poreski raj. I danas ima među najnižim poreskim stopama u Evropi, pa mnogi bogati pojedinci i kompanije upravo ovdje vide idealno mjesto za život i poslovanje.

Porez na dodatu vrijednost izuzetno je nizak, zbog čega je Andora poznata i kao odlična destinacija za kupovinu tehnike, parfema i luksuzne robe.j

Pored toga, zemlja ima veoma razvijen zdravstveni sistem, a stanovnici spadaju među najdugovečnije ljude u Evropi.

Raj za ljubitelje prirode i skijanja

Tokom zime, Andora postaje pravi raj za ljubitelje skijanja. Njeni planinski centri nude stotine kilometara uređenih staza i privlače turiste iz cijele Evrope.

Ljeti se ista područja pretvaraju u destinacije za planinarenje, biciklizam i adrenalinske aktivnosti u prirodi. Posebnu pažnju privlači Tobotronc, jedna od najpoznatijih atrakcija u prirodi, smještena u okviru parka Naturland, prenosi "Nova.rs".

Glavni grad na najvećoj nadmorskoj visini u Evropi

Andora la Velja smatra se najvišom prestonicom u Evropi. Grad je poznat po starom jezgru, kamenim ulicama i istorijskim građevinama, ali i po velikim tržnim centrima i duty-free prodavnicama.

Jedna od najpoznatijih atrakcija je i Kaldea, futuristički termalni kompleks koji važi za jedan od najvećih spa centara u Evropi.

Kamena sela kao sa razglednice

Pored modernih ski-centara i luksuznog šopinga, Andorra čuva i autentična planinska sela poput Ordino i Pal, poznata po kamenim kućama i srednjovjekovnim crkvama.

Među najpoznatijim istorijskim znamenitostima izdvaja se Sant Joan de Caselles, crkva iz 11. vijeka koja izgleda kao prizor sa stare evropske razglednice.

Andora je možda mala po površini, ali po kvalitetu života, prirodnim ljepotama i neobičnim pravilima života svakako spada među najzanimljivije države Evrope.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

