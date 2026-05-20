Kako žene različitih znakova tjeraju muškarce da polude za njima?

Neke žene osvajaju pogledom, neke humorom, a neke hladnom misterioznošću zbog koje ih je nemoguće izbaciti iz glave.

Astrologija tvrdi da svaki horoskopski znak ima svoj poseban stil zavođenja — i upravo je to ono što ih čini toliko neodoljivim.

Dok jedne igraju na šarm i toplinu, druge muškarce osvajaju samopouzdanjem, inteligencijom ili dozom nedostižnosti.

Evo kako žene različitih horoskopskih znakova zavode i zbog čega muškarci često potpuno izgube glavu za njima.

Ovan

Žena Ovan osvaja direktnošću i energijom. Ona ne čeka da joj neko priđe, već sama preuzima inicijativu. Muškarce privlači njena hrabrost, spontanost i činjenica da uz nju nikada nije dosadno.

D‌jeluje kao žena koja može sve — i upravo je to ono što ih fascinira.

Bik

Žena Bik zavodi polako, ali izuzetno efikasno. Kod nje je sve u pogledu, dodiru i atmosferi. Muškarci padaju na njenu ženstvenost, senzualnost i osjećaj sigurnosti koji pruža.

Ona d‌jeluje kao osoba uz koju bi mogli ostati zauvijek.

Blizanci

Žena Blizanac muškarce osvaja komunikacijom. Duhovita je, brza na jeziku i uvijek zanimljiva. Sa njom razgovor nikada nije običan, a upravo ta nepredvidivost tjera muškarce da joj se stalno vraćaju.

Ona ih prvo osvoji umom, a tek onda svime ostalim.

Rak

Žena Rak osvaja emocijama. D‌jeluje nježno, brižno i toplo, ali upravo se u toj nježnosti krije njena najveća moć.

Muškarci uz nju imaju osjećaj da su posebni i voljeni, a to je nešto što se teško zaboravlja.

Lav

Žena Lav ne mora ni da pokušava da zavede — ona jednostavno uđe u prostoriju i svi je primijete.

Samopouzdanje, harizma i glamur njeno su najjače oružje. Muškarci su opčinjeni njenom energijom i načinom na koji uvijek d‌jeluje pomalo nedostižno.

D‌jevica

Žena D‌jevica zavodi inteligencijom i suptilnošću. Nikada neće biti najglasnija osoba u društvu, ali upravo je u tome njena privlačnost.

Muškarci polude za njenom smirenošću, urednošću i osjećajem da uvijek zna više nego što govori.

Vaga

Žena Vaga rođena je zavodnica. Elegantna je, šarmantna i nevjerovatno dobra u flertu.

Muškarci uz nju imaju osjećaj kao da su u romantičnom filmu. Njena ljepota često privlači pažnju, ali ono zbog čega ostaju jeste njen način komunikacije i osjećaj lakoće koji stvara.

Škorpija

Žena Škorpija vjerovatno je najfatalniji znak horoskopa. Ona zavodi pogledom, energijom i misterioznošću.

Muškarci često ne mogu da objasne zašto ih toliko privlači, ali jednom kada ih osvoji, teško prestaju da misle na nju.

Strijelac

Žena Strijelac osvaja slobodnim duhom i avanturističkom energijom. Uz nju sve d‌jeluje spontano i uzbudljivo.

Muškarce privlači njen optimizam i činjenica da d‌jeluje kao neko ko bi ih mogao odvesti pravo u najbolju avanturu života.

Jarac

Žena Jarac zavodi ambicijom i samopouzdanjem. Ona ne traži pažnju, ali je prirodno dobija.

Muškarce fasciniraju njena ozbiljnost, nezavisnost i osjećaj da tačno zna šta želi od života.

Vodolija

Žena Vodolija muškarce osvaja time što je potpuno drugačija od svih ostalih. Nekonvencionalna je, originalna i uvijek pomalo nepredvidiva.

Upravo ta njena posebnost tjera muškarce da pokušavaju da je „shvate“, a pritom se još više zaljube.

Ribe

Žena Ribe zavodi romantikom i nježnošću. D‌jeluje sanjivo, emotivno i pomalo nedostižno.

Muškarci uz nju često imaju osjećaj da su u ljubavnoj priči iz filma, a upravo ta emotivna povezanost njeno je najjače oružje, prenosi Indeks.