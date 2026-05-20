Marija Šerifović progovorila o drugom djetetu

20.05.2026 22:44

Марија Шерифовић пјевачица
Foto: Instagram/printscreen

Muzička zvijezda Marija Šerifović uživa i odlično se snalazi u ulozi majke, a sada je otkrila da li planira i drugo dijete.

Ona je otkrila:

"U ovom trenutku ne i za sada ne. Sada, ako se želje promijene, što da ne? Ali, za sada ne. Kažu da su djeca naši učitelji, neki vjeruju da je obrnuto, a ja vjerujem da je baš tako. Gotovo sam sigurna da će me Mario naučiti mnogim stvarima, da će to biti jedna dugotrajna borba između Strijelca i Škorpije. Na kraju krajeva, nešto je do vaspitanja, nešto ide iz kuće, a nešto naprosto mora da se prepusti višim silama, a na nama kao roditeljima je samo da se prekrstimo i da gledamo", rekla je Marija.

"Kad god mi je teško, Mario se nasmije i sve dobije smisao"

Marija ne krije da joj sin svakodnevno popravlja raspoloženje i da je sve u njenom životu lakše i ljepše otkako je on tu.

"On je toliko divan, stalno se smije… Taman kad pomislim da mi nešto teško pada, da nešto ne mogu, Mario se samo raskezi i sve dobije smisao", rekla je ona.

Inače, Marija je odgovarala na pitanja pratioca na Instagramu i tom prilikom se dotakla različitih tema, a najviše pitanja dobila je upravo za sina Maria i majčinstvo.

"Svi oko mene govore on je mali, on je mali, ja kažem nije mali, on sve zna, sve razumije. Mislim da sada nisam stroga majka, on je toliko aktivan da je to čudo Božije, a na meni je trenutno sada samo da ga sačuvam", odgovorila je pjevačica.

Marija se tom prilikom dotakla i toga kako je to biti samohrana majka.

"Obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu… U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe", izjavila je pop pjevačica, prenosi "Telegraf".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

