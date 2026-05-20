Anabela prvi put o braku s Andrejem: "Imao je problema sa alkoholom"

Pjevačica Anabela Atijas već više od jedne decenije je u braku sa biznismenom Andrejem Atijasom, sa kojim ima kćerku Blankicu.

Iz prvog braka sa denserom Gagijem Đoganijem ima i dvije kćerke - Lunu i Ninu.

Brak prolazio kroz težak period

Anabela je prije nekoliko godina na određeno vrijeme prekinula drugi brak, nakon što je Andrej imao problema sa alkoholom.

Kako je tada otkrila, njen suprug je potom potražio stručnu pomoć, a ona je odlučila da njihovom odnosu pruži novu šansu.

"Jao, davno je bilo, prestala sam da brojim, ali mnogo puta. Sa novim partnerom isto. Kod mene se ništa ne mijenja, sve je staro, ali čovjek se izliječio, volio je da popije, više to ne radi. Stvarno je postao druga osoba i ne mogu da ne budem srećna kada se neko odlučio na tako veliki korak zbog mene", izjavila je Anabela jednom prilikom.

"Vrijedilo je boriti se"

Pjevačica je rekla da nije mogla da ostavi nekoga ko je pokazao želju da se promijeni i zatražio pomoć.

"Nisam mogla da ostavim nekoga ko je pokazao želju i zamolio me za pomoć, ispoštovao je sve to. Vrijedilo je boriti se", rekla je Anabela, prenosi Avaz.

Andrej otvoreno govorio o problemu

Podsjećamo, Andrej Atijas je početkom 2020. godine javno govorio o problemu sa alkoholom i priznao da je zbog agresivnog ponašanja potražio stručnu pomoć.

"Uvijek sam volio da popijem pivo, nikada nisam pio neku žestinu. Navika je to postala. Gd‌je god bih izašao, popio bih pivo, kao sok. Počelo mi je smetati i odlučio sam da se liječim, jer je to kasnije povlačilo i druge stvari", rekao je Andrej Atijas.