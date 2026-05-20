Logo
Large banner

Anabela prvi put o braku s Andrejem: "Imao je problema sa alkoholom"

Autor:

ATV
20.05.2026 20:55

Komentari:

0
Анабела Атијас, пјевачица
Foto: Instagram

Pjevačica Anabela Atijas već više od jedne decenije je u braku sa biznismenom Andrejem Atijasom, sa kojim ima kćerku Blankicu.

Iz prvog braka sa denserom Gagijem Đoganijem ima i dvije kćerke - Lunu i Ninu.

Brak prolazio kroz težak period

Anabela je prije nekoliko godina na određeno vrijeme prekinula drugi brak, nakon što je Andrej imao problema sa alkoholom.

Kako je tada otkrila, njen suprug je potom potražio stručnu pomoć, a ona je odlučila da njihovom odnosu pruži novu šansu.

"Jao, davno je bilo, prestala sam da brojim, ali mnogo puta. Sa novim partnerom isto. Kod mene se ništa ne mijenja, sve je staro, ali čovjek se izliječio, volio je da popije, više to ne radi. Stvarno je postao druga osoba i ne mogu da ne budem srećna kada se neko odlučio na tako veliki korak zbog mene", izjavila je Anabela jednom prilikom.

"Vrijedilo je boriti se"

Pjevačica je rekla da nije mogla da ostavi nekoga ko je pokazao želju da se promijeni i zatražio pomoć.

"Nisam mogla da ostavim nekoga ko je pokazao želju i zamolio me za pomoć, ispoštovao je sve to. Vrijedilo je boriti se", rekla je Anabela, prenosi Avaz.

Andrej otvoreno govorio o problemu

Podsjećamo, Andrej Atijas je početkom 2020. godine javno govorio o problemu sa alkoholom i priznao da je zbog agresivnog ponašanja potražio stručnu pomoć.

"Uvijek sam volio da popijem pivo, nikada nisam pio neku žestinu. Navika je to postala. Gd‌je god bih izašao, popio bih pivo, kao sok. Počelo mi je smetati i odlučio sam da se liječim, jer je to kasnije povlačilo i druge stvari", rekao je Andrej Atijas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Anabela Atijas

pop pjevačica

Pjevačica

Brak

Alkohol

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Баја Мали Книнџа

Scena

Hitno se oglasio Baja Mali Knindža: To je izmišljotina

5 h

0
Српски пјевач хитно оперисан

Scena

Srpski pjevač hitno operisan

8 h

0
пјевачица слика Инстаграм музика пјева

Scena

Nataša Bekvalac zapalila mreže: Trbušnjaci, izvajane noge i skrivena tetovaža u prvom planu

9 h

0
пјевачица млада дјевојка

Scena

Džejla Ramović poput manekenke u raskošnoj haljini: Noge u prvom planu

11 h

0

  • Najnovije

23

18

Vila bez milosti protiv Nijemaca u finalu

23

03

Cvijanović objasnila Stanivukoviću šta je diplomatija: To nije vodanje Šmita po Banjaluci

22

56

Stotine građana na protestu zbog ubistva maturanta: "Svi smo se bojali Aleksića"

22

48

Kako žene različitih znakova tjeraju muškarce da polude za njima?

22

44

Marija Šerifović progovorila o drugom djetetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner