Cvijanović: Spasovdan nosi snažnu poruku duhovnog uzdizanja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je rukovodstvu i građanima Banjaluke, Istočnog Novog Sarajeva i Nevesinja krsnu slavu Spasovdan, a Zvorniku Dan grada.

Ona je poželjela da Spasovdan donese mir i duhovnu blagodat.

"Spasovdan nosi snažnu poruku duhovnog uzdizanja, okupljanja i odgovornosti prema zajednici u kojoj živimo, podsjećajući nas na trajne vrijednosti zajedništva, vjere i nade, na kojima se vijekovima gradio identitet srpskog naroda", navela je Cvijanovićeva u čestitki.

Rukovodstvu i građanima Zvornika, Cvijanovićeva je uputila čestitke povodom Dana grada i 616 godina njegovog postojanja, sa željom da ovaj značajan jubilej proslave u slozi i zajedništvu, ponosni na sve što je ostvareno i sa vjerom u uspješniju budućnost.

Banja Luka Praznično bdenije u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci

"Uz uvjerenje da ćemo zajedničkim snagama nastaviti da radimo na sveukupnom napretku, ekonomskom razvoju i jačanju naših gradova, opština i Republike Srpske, još jednom vam iskreno čestitam i srdačno vas pozdravljam", dodala je Cvijanovićeva.