Nastavak podrške privrednicima: Za podsticaje za ulaganja 23 miliona KM

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske uz podršku Privredne komore organizovalo je u Banjaluci, promociju podsticaja za ulaganja u ovoj godini.

Ova linija finansijske podrške namijenjena je privrednicima i za takav vid podrške biće izdvojeno 23 miliona maraka. Cilj dodjele podsticaja za ulaganja je prvenstveno tehnološki razvoj i prelazak privrede na zelenu i cirkularnu ekonomiju.

Nemanja Savić predstavnik je kompanije „Sim Tehnik“ iz Kotor Varoša, koja se bavi mašinskom obradom metala.

„Sim tehnik „ ima 200 radnika i u potpunosti je izvozno orijentisan, a proizvode izvozi najviše u Njemačku.

"Prijavljujemo se za podsticaje već 9, 10 godina od kako Ministarstvo privrede postoji , nekad dva puta godišnje, nekad jedanput. Prošle godine smo se prijavili i prošli za izgradnju solarnih panela,a ove godine se prijavljujemo kad bude objavljen javni poziv za nabavku najsavremenijeg CNC centra vrijednog 2 miliona KM", rekao je predstavnik je kompanije „Sim Tehnik“ Nemanja Savić.

Neophodno je povećanje podsticaja kako bi privrednici imali predvidivu situaciju i znali da mogu da računaju podršku Ministarstva privrede i preduzetništva, kaže prvi čovjek Privredne komore. To je veoma važno, posebno kada se ima u vidu globalna nepovoljna situacija, ratovi u svijetu i konstantna poskupljenja.

"Naše je mišljenje da kroz ove podsticaje dajemo garanciju, sigurnost našoj privredi da može da investira, da jača svoju konkurentnu sposobnost i da zadrži onaj nivo ekonomske aktivnosti kako bi čekali na vremena koja bi trebalo da dođu a to je da se zaustave svi ovi sukobi kako u Ukrajini tako i na istoku i da se Evropa okrene ekonomskim trendovima a ne na priče o ratovima , ulaganjima u naoružanje", istakao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.

Za podsticaje za ulaganja Vlada izdvaja 23 miliona maraka. Budžet za podsticaje je povećan a procedura pojednostavljena.

"Znači privredna društva imaju obavezu da dostave predračun Ministarstvu privrede. Ministarstvo privrede po službenoj dužnosti dalje prikuplja sve ostale dokumente, rezerviše sredstva i po realizaciji konačnog projekta onoliko sredstava koliko je rezervisano za privredno društvo , toliko će privredno društvo biti isplaćeno", kazao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić.

Nakon Banjaluke, prezentacije privrednicima o mogućnostima dobijanja podsticaja, održavaće se i u drugim mjestima u Srpskoj, tamo gdje postoje područne privredne komore- u Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i u Trebinju.