Đurić za ATV otkrio detalje prvog dana rada novog prelaza: Mnogo vozila, ali bez gužve

Đurić nam je rekao da je ovaj granični prelaz najfrekventniji u BiH i da predstavlja vrata BiH prema Evropskoj uniji.

Naglasio je da je saobraćaj bio intenzivan, ali da nije bilo zadržavanja.

"Dan je protekao uz dosta intenzivan saobraćaj, uz naglašavanje da nije bilo dužih zadržavanja zato što ovaj prelaz sam po sebi daje mnogo veće mogućnosti, mnogo više ulaznih i izlaznih traka nego što je to bilo na starom graničnog prelaza", rekao je za ATV Đurić i dodao:

"U posljednja 24 časa u BiH je ušlo 2.800 lica, 1.400 vozila, izašlo je 3.000 lica i 1.600 vozila. Zašto pričamo da je ovo najfrekventniji granični prelaz, to ne kažem ja nego govore činjenice na osnovu podataka iz naših službenih evidencija Granične policije BiH. preko starog graničnog prelaza, na onoj lokaciji u onakvim uslovima kakvi jesu, prošle godine je preko samog graničnog prelaza prešlo više od 4 miliona putnika, više od milion i po putničkih vozila, više od 250.000 teretnih vozila i 25.000 autobusa. To su činjenice koje govore da geografski položaj Gradiške u BiH predstavlja vrata ove države prema EU i mislim da to niko ne smije i nema pravo da zanemari".

Šef Carinske ispostave Gradiška za ATV je pojasnio da slučaj privremenog otvaranja nekog prelaza nije ništa neuobičajeno kada se dese vanredne situacije.

Republika Srpska Otvaranje prelaza Gradiška - pobjeda istrajnosti Srpske

"Znate i sami da je ovaj prelaz još u decembru privremeno otvoren pa je zatvoren zbog poznatih činjenica da na UO UIO BiH nije usvojen pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta kako bi direktor Uprave mogao da rasporedi radnike na ovaj prelaz. To je bio osnovni uslov Ministarstvu bezbjednosti da donese odluku o otvaranju, odnosno oni su donijeli odluku o zatvaranju graničnog prelaza dok UIO ne da zeleno svjetlo da bi se rasporedili radnici na ovaj granični prelaz. Juče u situaciji, kad se desilo to što se desilo, urušavanje dijela starog mosta, gdje je donesena odluka o zabrani saobraćaja, UIO, odnosno svi u ovoj državi, našli smo se u situaciji da smo imali stotine kamiona koji su čekali", kaže nam Đurić i nastavlja:

"Zvali su nas iz svih krajeva zemlje, jednodnevni pilići su trebali ući u ovu državu... Činjenica je da smo samo mi i Bijača prelazi na kojima mogu prelaziti sve vrste roba, a Bijača je daleko od dobrog dijela ove zemlje. Traženo je rješenje, najkraće i najjednostavnije, da bi se pustio u funkciju ovaj granični prelaz. Napominjem da ovo nije prvi put da se donosi rješenje o privremenom graničnom prelazu, bitno je napomenuti da je to ustaljena praksa u vanrednim situacijama, Na osnovu Rješenja Ministarstva bezbjednosti UIO je donijela odluku o privremenom premještaju carinskog referata Graničnog prelaza Gradiška na novu lokaciju dok se ne riješi ova situacija".

Napomenuo je da uvoznici i izvoznici nemaju razloga za brigu jer novi granični prelaz ima najviše standarde.

"Ovaj granični prelaz BIP granični prelaz, riješene su sve nedoumice oko toga. Pošto su me danas zvali, kontaktirali, 'ne može preći ova roba', još jednom napominjem i pozivam sve, i izvoznike i uvoznike i prevoznike da preko ovog prelaza mogu prelaziti sve vrste roba, kao što su i na staroj lokaciji".

Zahvalio se carinskoj administraciji Republike Hrvatske, inspekcijskim službama, Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske na korektnom odnosu i brzim intervencijama.

"Napominjem da su oni bili spremniji prije nas da ovo prihvate. I negdje od podne su krenuli proizvodi i biljnog i životinjskog porijekla preko ovog graničnog prelaza", zaključio je Đurić za ATV.