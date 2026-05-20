Divlje svinje hodaju Zagrebom: Lovci uputili hitno upozorenje građanima

Divljač počinje da stiže u gradove, a lovci objašnjavaju da je u pitanju specifičan period zbog čega je neophodno upozoriti sugrađane.

Divlje svinje ponovo hodaju Zagrebom, što je zabilježeno i nadzornom kamerom. Iako su susreti s njima u pravilu bezopasni, lovci upozoravaju građane da im ne prilaze i ne pokušavaju da ih rastjeraju.

Krdo mladih divljih svinja u pratnji jedne odrasle snimljeno je u utorak naveče u dvorištu kuće u zagrebačkom Podsusedu. Spustile su se do kuća i pretražile kante za smeće iz vrlo jednostavnog razloga.

„To je specifičan period. Uvijek se u maju divljač u rubnim dijelovima grada spušta s Medvednice u potrazi za hranom. Gore sada ponestaje hrane, koja će ponovo doći tek na jesen kada bude kestena, bukvice i žira. Ovo sada je čista potraga za preživljavanjem“, objasnio je Miljenko Kruc, predsjednik Lovačkog saveza Grada Zagreba.

Lovci upozoravaju da se u ovo vrijeme kote i srne. Izuzetno je važno da mladunčad bilo koje divljači ne dirate, jer su odrasle životinje zaštitnički nastrojene. Ne pokušavajte ni da ih rastjerate, već odmah pozovite hitne ili gradske službe.

„Građani ne treba da se u tom momentu posebno plaše jer nije zabilježen napad na ljude, ali životinje treba izbjegavati i pustiti ih da idu svojim putem. Jedino bi trebalo upozoriti naše sugrađane koji imaju kućne ljubimce da ih u takvim situacijama uvijek drže na povocu, jer divljač ne poznaje igru i odmah će napasti“, napomenuo je Kruc.

Divljač pravi ogromnu štetu

Divlje svinje ulaze u dvorišta i bašte te ih potpuno pustoše. Na taj način prave veliku štetu, a kako nemaju prirodnog neprijatelja, u konačnici se moralo pribjeći njihovom odstrelu.

„Ne, ne bojim se, ali sam čula da dolaze. Dolazile su i lani“, rekla je Zagrepčanka Margita.

„Srne često dolaze. Ja svako jutro pokušavam da ih sklonim s puta jer me strah, ali ima ih mnogo. Meni je to u redu, divlje životinje su uvijek dobrodošle. Opasne su kada imaju mlade, tada ljudi moraju da se sklanjaju, ali mi smo ionako na njihovoj teritoriji“, poručila je Marija.

S obzirom na alarmantan broj naleta vozila na divljač, policija apeluje i na vozače. Najviše ovakvih slučajeva bilježi se u Istarskoj županiji – oko 80 mjesečno, dok je u ovoj godini već evidentirano čak 350 naleta.

„Ovo je veliki problem. Na dnevnoj bazi imamo nekoliko naleta na divljač, stoga je savjet vozačima da vode računa o ovim nepredvidivim situacijama u saobraćaju i da smanje brzinu kako ne bi došlo do još težih posljedica. Sve kritične dionice označene su saobraćajnim znakovima opasnosti od naleta na divljač“, objasnio je Eduard Samac iz Službe saobraćajne policije istarske policije.

U slučaju naleta, obavezno morate obavijestiti policiju, jer bez policijskog zapisnika nema mogućnosti za dalju naknadu štete, prenosi Dnevnik.hr.