Kortizol i žene: Zašto smo stalno iscrpljene?

Žensko tijelo danas šalje signale koje više nije moguće ignorisati. Stručnjaci smatraju da je nagli rast interesa za kortizol zapravo znak koliko su žene postale iscrpljene modernim načinom života.

Kortizol i žene – sve više žena danas ne traži samo bjuti savjete ili dijete, nego pokušava razumjeti zašto su konstantno umorne, nervozne i emocionalno preopterećene.

Umor koji ne prolazi ni nakon odmora, buđenje tokom noći, nervoza, nadutost, hormonalni disbalans i osjećaj konstantne iscrpljenosti simptomi su o kojima danas govori veliki broj žena. Stručnjaci upozoravaju da se iza mnogih od tih problema vrlo često krije kortizol, hormon stresa koji direktno utiče na gotovo cijeli organizam.

Kortizol je prirodni hormon koji tijelo proizvodi kako bi reagovalo na stresne situacije. Problem nastaje kada organizam mjesecima ili godinama ostaje u stanju konstantnog pritiska, zbog čega nivo kortizola ostaje hronično povišen.

Upravo zato stručnjaci posljednjih godina sve češće govore o tome da žene danas nisu samo umorne, nego hormonalno i mentalno iscrpljene.

Zašto su žene posebno osjetljive na stres i kortizol?

Psiholozi i endokrinolozi objašnjavaju da žene mnogo češće nose tzv. "mental load", nevidljivo emocionalno i mentalno opterećenje koje uključuje posao, porodicu, organizaciju svakodnevice i konstantnu brigu o drugima.

Prema podacima organizacije American Psychological Association, žene prijavljuju viši nivo stresa od muškaraca i češće osjećaju simptome burnouta i emocionalne iscrpljenosti.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je moderni organizam gotovo stalno izložen stimulaciji. Nedostatak sna, višak informacija, društvene mreže, posao i osjećaj da moramo biti dostupni u svakom trenutku drže tijelo u stanju pripravnosti čak i kada formalno odmaramo.

Kada je nivo kortizola dugo povišen, organizam počinje slati signale koje mnoge žene u početku ne povezuju sa stresom. Najčešći simptomi uključuju:

hronični umor

nesanicu ili buđenje tokom noći

nadutost i zadržavanje vode

pojačanu anksioznost

hormonski disbalans

problem s koncentracijom

opadanje kose

osjećaj iscrpljenosti odmah nakon buđenja

pojačanu želju za šećerom

Stručnjaci upozoravaju da kortizol direktno utiče i na druge hormone, uključujući estrogen i progesteron, zbog čega stres često dodatno pogoršava PMS, probleme sa ciklusom i hormonalne promjene.

Hronični stres utiče i na težinu

Jedna od tema koja se posebno često pretražuje jeste povezanost kortizola i debljanja.Istraživanja pokazuju da hronično povišen kortizol može povećati apetit i želju za visokokaloričnom hranom, posebno šećerom i brzom hranom. Organizam pod stresom pokušava sačuvati energiju, zbog čega mnoge žene primjećuju nakupljanje masnih naslaga posebno u pred‌jelu stomaka.

Prema istraživanjima objavljenim u stručnim medicinskim časopisima, dugotrajni stres povezan je sa povećanim rizikom od metaboličkih problema, poremećaja sna i hormonalnog disbalansa.

San i kortizol imaju mnogo jaču vezu nego što mislimo

Jedan od najvećih problema modernog života jeste što stres direktno utiče na kvalitet sna, dok nedostatak sna dodatno povećava nivo kortizola. Tako nastaje začarani krug iscrpljenosti. Prema podacima Sleep Foundation-a, odrasle osobe koje spavaju manje od preporučenog broja sati imaju veći nivo hormona stresa i češće osjećaju mentalni i fizički umor.

Mnoge žene danas funkcionišu u stanju konstantnog "survival modea", zbog čega organizam gotovo nikada ne ulazi u stanje potpunog odmora.

Kako smanjiti kortizol?

Stručnjaci naglašavaju da rješenje nije u “savršeno zdravom životu”, nego u malim promjenama koje pomažu nervnom sistemu da izađe iz stanja konstantnog stresa.

Posebno se preporučuju:

kvalitetan san

manje stimulacije prije spavanja

svakodnevno hodanje

regulacija nervnog sistema

dovoljno proteina i hranjivih obroka

manje kofeina pod stresom

pauze tokom dana

smanjenje mentalnog preopterećenja

Psiholozi sve češće upozoravaju da tijelo ne razlikuje emocionalni stres od fizičke opasnosti, zbog čega organizam reaguje kao da je stalno u pripravnosti.

Važno je raditi na malim promjenama svaki dan i na taj način unositi osvježenje u svakodnevnim navikama dok ne postanu obrazac ponašanja. Na taj način vratićemo sebi odmornost u svakodnevni ritam života u onoj mjeri u kojoj nam je to potrebno, prenosi Ljepota i zdravlje.