Ђурић за АТВ открио детаље првог дана рада новог прелаза: Много возила, али без гужве

Аутор:Стеван Лулић
Шеф Царинске испоставе Градишка Радован Ђурић открио је за АТВ детаље током првог дана рада новог граничног прелаза.
Ђурић нам је рекао да је овај гранични прелаз најфреквентнији у БиХ и да представља врата БиХ према Европској унији.
Нагласио је да је саобраћај био интензиван, али да није било задржавања.
"Дан је протекао уз доста интензиван саобраћај, уз наглашавање да није било дужих задржавања зато што овај прелаз сам по себи даје много веће могућности, много више улазних и излазних трака него што је то било на старом граничног прелаза", рекао је за АТВ Ђурић и додао:
"У посљедња 24 часа у БиХ је ушло 2.800 лица, 1.400 возила, изашло је 3.000 лица и 1.600 возила. Зашто причамо да је ово најфреквентнији гранични прелаз, то не кажем ја него говоре чињенице на основу података из наших службених евиденција Граничне полиције БиХ. преко старог граничног прелаза, на оној локацији у онаквим условима какви јесу, прошле године је преко самог граничног прелаза прешло више од 4 милиона путника, више од милион и по путничких возила, више од 250.000 теретних возила и 25.000 аутобуса. То су чињенице које говоре да географски положај Градишке у БиХ представља врата ове државе према ЕУ и мислим да то нико не смије и нема право да занемари".
Шеф Царинске испоставе Градишка за АТВ је појаснио да случај привременог отварања неког прелаза није ништа неуобичајено када се десе ванредне ситуације.
"Знате и сами да је овај прелаз још у децембру привремено отворен па је затворен због познатих чињеница да на УО УИО БиХ није усвојен правилник о систематизацији радних мјеста како би директор Управе могао да распореди раднике на овај прелаз. То је био основни услов Министарству безбједности да донесе одлуку о отварању, односно они су донијели одлуку о затварању граничног прелаза док УИО не да зелено свјетло да би се распоредили радници на овај гранични прелаз. Јуче у ситуацији, кад се десило то што се десило, урушавање дијела старог моста, гдје је донесена одлука о забрани саобраћаја, УИО, односно сви у овој држави, нашли смо се у ситуацији да смо имали стотине камиона који су чекали", каже нам Ђурић и наставља:
"Звали су нас из свих крајева земље, једнодневни пилићи су требали ући у ову државу... Чињеница је да смо само ми и Бијача прелази на којима могу прелазити све врсте роба, а Бијача је далеко од доброг дијела ове земље. Тражено је рјешење, најкраће и најједноставније, да би се пустио у функцију овај гранични прелаз. Напомињем да ово није први пут да се доноси рјешење о привременом граничном прелазу, битно је напоменути да је то устаљена пракса у ванредним ситуацијама, На основу Рјешења Министарства безбједности УИО је донијела одлуку о привременом премјештају царинског реферата Граничног прелаза Градишка на нову локацију док се не ријеши ова ситуација".
Напоменуо је да увозници и извозници немају разлога за бригу јер нови гранични прелаз има највише стандарде.
"Овај гранични прелаз БИП гранични прелаз, ријешене су све недоумице око тога. Пошто су ме данас звали, контактирали, 'не може прећи ова роба', још једном напомињем и позивам све, и извознике и увознике и превознике да преко овог прелаза могу прелазити све врсте роба, као што су и на старој локацији".
Захвалио се царинској администрацији Републике Хрватске, инспекцијским службама, Министарству унутрашњих послова Хрватске на коректном односу и брзим интервенцијама.
"Напомињем да су они били спремнији прије нас да ово прихвате. И негдје од подне су кренули производи и биљног и животињског поријекла преко овог граничног прелаза", закључио је Ђурић за АТВ.
