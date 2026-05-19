Priznao zločin bez trunke kajanja: Određen pritvor hladnokrvnom ubici iz Drniša

19.05.2026 22:57

Foto: Policija HR, Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Županijski sud u Šibeniku odredio je jednomjesečni pritvor Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubistvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu.

Ročište je trajalo svega 20 minuta, a istražni sudija prihvatio je sve zahtjeve Županijskog državnog tužilaštva, prenose hrvatski mediji.

Protiv Aleksića otvorena je istraga zbog dva krivična djela - teškog ubistva i ilegalnog posjedovanja te izrade oružja.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti ponavljanja krivičnog djela te opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na istragu.

Aleksić je prije odluke o pritvoru oko dva sata davao iskaz u Županijskom državnom tužilaštvu.

Prema informacijama RTL-a, priznao je krivično djelo za koje se tereti, ali pritom nije pokazao kajanje.

Kristijan Aleksić (50), koji je ubio devetnaestogodišnjeg dostavljača pice u Drnišu, uhapšen je juče ujutru nakon cjelonoćne policijske potrage.

Osumnjičeni ima krivični dosije i policija je prema njemu postupala u više navrata.

Iza sebe ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije bile objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio za ubistvo djevojke, dok su dvije bile uslovne.

On je u maju 1994. godine sa 17 uboda nožem brutalno usmrtio 22-godišnju djevojku, a u ranijim postupcima spominjali su se i njegovi teški psihički problemi.

Policija je prije tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnijela krivičnu prijavu, nakon čega je podignuta i optužnica ali sudski postupak do danas nije počeo, prenosi Srna.

