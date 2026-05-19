Otvaranje prelaza Gradiška - pobjeda istrajnosti Srpske

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je za ATV da odluka o otvaranju graničnog prelaza Gradiška predstavlja pobjedu konzistentne politike Republike Srpske.

"Večeras je pobjedila politika Republike Srpske i to nije floskula. Kada je u pitanju ova današnja odluka vezana za otvaranje graničnog prelaza, to je takođe stvar neke istrajnosti koja je politika Republike Srpske, a to je da ne dozvolite da vas niko ponižava, ali i s druge strane da nastojite ono što je normalno, a normalno je da ljudi ulaze u BiH, odnosno u Republiku Srpsku i da to zaživi", rekao je Amidžić ekskluzivno za ATV.

Personifikacija mržnje političkog Sarajeva

Amidžić je istakao da je tokom ovog procesa bila prisutna otvorena mržnja političkog Sarajeva, čija je glavna personifikacija bio Zijad Krnjić.

"Ja sam jutros osjetio frustraciju zato što sam se po prvi put osjetio da sam zarobljen u nekom okviru koji se zove BiH. U tom okviru neki odnosi su uređeni na taj način da vi imate nekog člana upravnog odbora koji pokazuje kako bi se živjelo u Republici Srpskoj kada mi ne bismo imali pravo da odlučujemo, i on je to savršeno dobro uradio", naveo je Amidžić.

On objašnjava da je ova kriza zapravo poslužila kao velika pouka za sve građane u Republici Srpskoj.

"Ako postoji neka stvar na kojoj mi treba da budemo zahvalni Zijadu Krnjiću, svaki stanovnik Republike Srpske treba da bude zahvalan zato što je on primjer kako bi mi ovdje živjeli kada bismo imali situaciju da mi ne možemo da odlučujemo o sebi, već da o nama odlučuje neko drugi, a taj neko drugi je Sarajevo", upozorava Amidžić.

Amidžić naglašava da otpor prema nametanjima iz Sarajeva nije puka politička retorika, već borba za opstanak prava srpskog naroda, napravivši direktnu paralelu sa teškim položajem Srba u povratničkim opštinama u Federaciji BiH.

"Nemam ja tu mržnju u smislu njihovog htjenja da imaju nekakvu BiH gdje imaju jednog predsjednika i jednu vladu. Ja sam o tome više puta govorio, ali oni s druge strane ne mogu da očekuju da se ja tome povinujem. Znam da neki ljudi misle da je to stvar samo političkog stava. Ja pozivam ljude da odu u Drvar, Bosanski Petrovac, Grahovo i Glamoč i vide kako Srbi žive tamo kada nemaju vrata na koja mogu da pokucaju. Zijad Krnjić je nama pokazao kako bi Srbi živjeli u Republici Srpskoj kada se Srba u Republici Srpskoj ne bi pitalo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je dao previše prilika tom Sarajevu da funkcioniše BiH onako kako je ispregovarana, a to je dejtonska BiH“, jasan je Amidžić.

Dnevna šteta iznosila 400.000 evra

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić upozorio je na ozbiljnost ekonomskih posljedica koje je ova blokada mogla izazvati, iznijevši zastrašujuće podatke Spoljnotrgovinske komore BiH.

"Preko 90 odsto izvoza iz BiH ide preko graničnog prelaza Gradiška. Granični prelaz Gradiška je jedan od dva granična prelaza u BiH gdje je obezbjeđen kompletan inspekcijski pregled roba. To samo daje ozbiljnost koliki je problem nastao zatvaranjem ovog prelaza. U toku dana je vraćeno hiljade kamiona, a procjena je da je dnevna šteta oko 400 hiljada evra", precizirao je Bubić.

On je dodao da su indirektne posljedice daleko dalekosežnije, s obzirom na to da je privreda u procentu od 65 do 70 odsto orijentisana prema Evropskoj uniji.

"Sve robe koje su danas trebale ići prema EU nisu izašle, čime se gubi povjerenje poslovnih partnera, što dugoročno može da prouzrokuje mjere koje sada nisu evidentne", poručio je Bubić.

Zatvaranje prelaza bi bilo ekonomsko samoubistvo

Član Savjeta za razvoj Republike Srpske Saša Trivić ocijenio je da je deblokada u posljednji čas spasila ekonomiju oba entiteta od drastičnog skoka troškova i inflatornog udara koji bi pogodio i same građane.

"Ovo je više nego ozbiljno pitanje koje značajno diže troškove privredi. Kada dignete troškove privredi, dižete i cijene hrane i robe, te smanjujete konkurentnost. Ovo je bilo pravo samoubistvo da se danas nije otvorilo", upozorio je Trivić.

On je napomenuo da efekti otvaranja daleko nadilaze entitetske granice.

"Ovo nije samo spas za privredu Republike Srpske, ovo je spas za privredu BiH, jer transportni kapaciteti jednostavno ne bi mogli izdržati da voze alternativnim rutama", zaključio je Trivić.