Cvijanović: Sve što smo uradili u prethodne tri godine, uradili smo s razlogom

Sve što smo uradili u posljednje tri godine - uradili smo sa razlogom, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Sve što se dešavalo sa suđenjem i drugim stvarima. Sve što se dešavalo predsjedniku Miloradu Dodiku, nismo napravili ni jednu stvar da nije bila isplanirana", kazala je Cvijanovićeva.
Sve što smo uradili u posljednje tri godine - uradili smo sa razlogom. Svaki korak je bio planiran, a svaki gubitak bio je u službi većeg dobitka i konačne pobjede. pic.twitter.com/dD4l0R4lRe— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 19, 2026
Kaže da je svaki korak bio planiran, a svaki gubitak bio je u službi većeg dobitka i konačne pobjede.
Zar je realno da predsjednik jedne političke partije, u ovom slučaju SDS-a, kaže da je Šmitu "svakako isticao mandat"?— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 19, 2026
Do juče sam mislila da nije. pic.twitter.com/7AznaG0KzQ
Cvijanović je upitala da li je realno da predsjednik jedne političke partije, u ovom slučaju SDS-a, kaže da je Šmitu "svakako isticao mandat"?
"Do juče sam mislila da nije", istakla je ona.
