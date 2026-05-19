Srpsko stradanje ostaće zauvijek zapamćeno - poruka Svečane akademije Memorijalnog centra

Najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koja ima hiljadu i pet stotina snimljenih svjedočanstava, otvorena je na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Baza je jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja koji ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu istorijskog znanja, čulo se na otvaranju.

Velibor Kostadinović dao je svoj život za vjeru i otadžbinu srpsku, sin prvenac Dušana Kostadinovića koji se emotivom pjesmom obratio svim prisutnima.

"U refrenu jedne svoje pjesme zamolio sam preblagog Gospoda, a on je uslišio moju molitvu kada sam zamolio – `O preblagi Bože, podari mi razum, da mogu za njih pisati i bdjeti, da duše njihove nikad nisu same. Pomozi Gospode, pomozi presveti", rekao je otac poginulog borca Vojske Republike Srpske Dušan Kostadinović.

Srpsko stradanje ostaće zauvijek zapamćeno, u temelje Republike Srpske položeno je 23.659 života vojnika.

"Svijet ne može razumjeti Balkan, ako ne razumije srpsko iskustvo, ne može pravedno govoriti o našim prostorima ako ne čuje srpska svjedočanstva i ne može imati cjelovitu sliku prošlosti ako se njen jedan važan dio potiskuje, pojednostavljuje i predstavlja kao stereotipe", poručio je okupljenima direktor Memorijalnog centra Denis Bojić.

"Mnogi su se tada pitali da li je moguće ponovo otvarati rane, da li će ljudi moći ponovo da govore, jer činjenica je govoriti o boli znači ponovo proživjeti bol", kazala je predsjednik Republičke organizacije potprdica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

Predsjednik Srpske ističe da je Memorijalni centar mjesto gdje će ostati istina sačuvana za buduće generacije.

"Svjedočanstva koja su sabrana u bazi Memorijalnog centra nisu samo arhivska građa, nego su glas srpskog naroda, onog njegovog dijela koji je najviše stradao, ali nije nestao", naglasio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Cilj projekta jeste sistemsko dokumentovanje istorijskih stradanja srpskog naroda, naglasio je lider SNSD-a

"Nisam oklijevao da podržim formiranje Memorijalnog centra Republike Srpske i zahvalan sam direktoru ovoga centra Denisu Bojiću i njegovim saradnicima za predan rad, te porodicama stradalih koji su smogli snagu da ponovo svjedoče o strahotama koje su doživjeli u posljednjem ratu", istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Sa posebnom zahvalnošću trebamo posmatrati entuzijazam mladih koji su odlučili da otvarajući vrata prošlosti utvari otvore i vrata budućnosti", izjavila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Vlada će pružiti uvijek podršku ovakvim projektima, ističe premijer.

"Ovo što radi Memorijalni centar i svi mi zajedno, u kamen klešemo istinu i istoriju", dodao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Svoju istoriju smo stvarali glavama i krvlju, a suzama pišemo budućnost tako što nećemo da zaboravimo i nećemo da se predamo. Mi smo potomci naroda koji je pretekao, nije potučen, ni poklan. Nadjačao je fašiste, ustaše i mudžahedine i sve koji su htjeli da nas odavde izbrišu. Sve nas zajedno čuva Republika Srpska", rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Baza Memorijalnog centra obuhvata svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u NDH tokom Drugog svjetskog rata.