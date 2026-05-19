Dodik: Važno sistematsko dokumentovanje stradanja Srba

Formiranje Memorijalnog centra Republike Srpske izuzetno je značajno, jer cilj jeste sistematsko dokumentovanje istorijskih stradanja srpskog naroda, istakao je danas u Banjaluci lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Nisam oklijevao da podržim formiranje Memorijalnog centra Republike Srpske i zahvalan sam direktoru ovoga centra Denisu Bojiću i njegovim saradnicima za predan rad, te porodicama stradalih koji su smogli snagu da ponovo svjedoče o strahotama koje su doživjeli u posljednjem ratu", rekao je Dodik na svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske.

On je naglasio da je veoma značajno što će Narodna skupština Republike Srpske razmatrati zakonske odredbe koje se odnose na prava boraca, prenosi SRNA.

"Dodatno ćemo poboljšati položaj boraca. Institucije Republike Srpske uporno su radile na poboljšanju položaja boračkih kategorija, ali i da ne budu zaboravljena stradanja srpskog naroda", istakao je Dodik.

Dodik je najavio da će za nekoliko dana, uz dogovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, biti sjednica Koordinacionog tijela za izgradnju spomen-područja Donja Gradina.

"Digitalizacija koju je uradio Memorijalni centar biće nezaobilazan dio spomen- područja Donja Gradina", rekao je Dodik.

Prema njegovom mišljenju, ostali narodi su na bazi neistina formirali priču o vlastitom stradanju.

"Primjer jeste da je više od 400 imena koja su uklesana u Potočarima bilo onih koji su živi. Nama ne treba lažno svjedočenje, treba nam istina", kaže Dodik.

On je napomenuo da je digitalizacija stradanja srpskog naroda važna radi budućih generacija.

"Sarađivaćemo sa institucijama Srbije o pitanju stradanja srpskog naroda. To je jedinstvena istina koja mora biti sačuvana. Moramo zakonski urediti oblast koja se odnosi na naša stradanja", poručio je Dodik.

Obraćanjima i prigodnim programom, završena je svečana akademija Memorijalnog centra Republike Srpske.