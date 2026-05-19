Maričić: Neodgovornost Krnjića mogla biti plaćena stradanjima ljudi

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić poručio je da je nedopustivo da zbog člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz Federacije BiH Zijada Krnjića ispaštaju hiljade ljudi, te da je njegova neodgovornost mogla biti plaćena ljudskim životima zbog urušavanja mosta u Gradišci.

"Urušavanje mosta u Gradišci pokazuje da se sa otvaranjem novog graničnog prelaza nije smjelo čekati. Ovo je posljednje upozorenje i alarm da se, ne samo zbog gužve, već i bezbjednosti putnika, novoizgrađeni granični prelaz mora hitno staviti u upotrebu", rekao je Maričić.

Republika Srpska Trišić Babić: SAD zaustavljaju negativne procese u regionu

Maričić je napomenuo da su zbog urušavanja mosta ugroženi privreda, transport robe, funkcionisanje saobraćaja i svakodnevni život građana i sve to zbog samovolje pojedinca, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

"Upravni odbor UIO mora hitno reagovati i donijeti odluke kojima bi saobraćaj na novom graničnom prelazu bio uspostavljen, a sve blokade što prije uklonjene", poručio je Maričić.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci noćas je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde zbog čega je u potpunom prekidu prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake, prenosi Srna.