Janez Janša ponovo premijer Slovenije?

Grupa poslanika Slovenačke demokratske stranke nominovala je danas lidera te stranke Janeza Janšu za premijera Slovenije.

Očekuje se da će Janša formirati svoju četvrtu vladu sa srodnim strankama desnog centra i savezom koji predvodi Nova Slovenija, kao i uz podršku stranke Resnica, čiji je lider predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović.

Janšina nominacija za premijera podnesena je Skupštini uz potpise 48 poslanika. Da bi bio izabran, potrebna mu je apsolutna većina od 46 glasova u parlamentu koji ima 90 poslanika.

Glasanje može da bude održano najkasnije u petak, 22. maja, prenosi STA.

Janša je do sada tri puta bio premijer Slovenije, ali samo jednom je ispunio cijeli mandat. Ukoliko bude imenovan za premijera četvrti put, to će biti njegova prva potpuno desno orijentisana vlada.

On je juče izjavio da su organi SDS-a potvrdili sadržaj koalicionog sporazuma sa još nekoliko opozicionih partija, čime su ispunjeni uslovi za podnošenje njegove kandidature za predsjednika vlade Slovenije.

Prema njegovim riječima, sporazum o koalicionoj saradnji trebalo bi da bude potpisan do kraja sedmice, pošto pojedine stranke još odlučuju o njegovom usvajanju u svojim organima. Nakon toga uslijediće dogovor o raspodjeli resora u novoj vladi.

Koalicioni sporazum i ulazak u četvrtu Janšinu vladu već su krajem prošle sedmice podržali organi Nove Slovenije i Demokrata, dok su ranije danas isto učinile i Slovenačka narodna stranka i Fokus.

Buduća koalicija ima 43 glasa u Skupštini, ali je Resnica najavila da će podržati Janšu i prilikom glasanja o mandataru.

Predsjednik Slovenije Nataša Pirc Musar nije predložila kandidata za mandatara, čime je završen prvi krug formiranja vlade, tokom kojeg samo predsjednik države ima pravo da predloži ime. Nakon toga mogućnost su dobili poslanički klubovi ili grupa od najmanje 10 poslanika.

(SRNA)