Logo
Large banner

Janez Janša ponovo premijer Slovenije?

Autor:

ATV
19.05.2026 16:04

Komentari:

0
Јанез Јанша на конференцији
Foto: Tanjug / AP / Denes Erdos

Grupa poslanika Slovenačke demokratske stranke nominovala je danas lidera te stranke Janeza Janšu za premijera Slovenije.

Očekuje se da će Janša formirati svoju četvrtu vladu sa srodnim strankama desnog centra i savezom koji predvodi Nova Slovenija, kao i uz podršku stranke Resnica, čiji je lider predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović.

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: SAD zaustavljaju negativne procese u regionu

Janšina nominacija za premijera podnesena je Skupštini uz potpise 48 poslanika. Da bi bio izabran, potrebna mu je apsolutna većina od 46 glasova u parlamentu koji ima 90 poslanika.

Glasanje može da bude održano najkasnije u petak, 22. maja, prenosi STA.

Janša je do sada tri puta bio premijer Slovenije, ali samo jednom je ispunio cijeli mandat. Ukoliko bude imenovan za premijera četvrti put, to će biti njegova prva potpuno desno orijentisana vlada.

Полиција Црна Гора

Region

Crna Gora: Pokrenuta istraga protiv sedam osoba zbog krijumčarenja gotovo dvije tone kokaina

On je juče izjavio da su organi SDS-a potvrdili sadržaj koalicionog sporazuma sa još nekoliko opozicionih partija, čime su ispunjeni uslovi za podnošenje njegove kandidature za predsjednika vlade Slovenije.

Prema njegovim riječima, sporazum o koalicionoj saradnji trebalo bi da bude potpisan do kraja sedmice, pošto pojedine stranke još odlučuju o njegovom usvajanju u svojim organima. Nakon toga uslijediće dogovor o raspodjeli resora u novoj vladi.

Koalicioni sporazum i ulazak u četvrtu Janšinu vladu već su krajem prošle sedmice podržali organi Nove Slovenije i Demokrata, dok su ranije danas isto učinile i Slovenačka narodna stranka i Fokus.

Buduća koalicija ima 43 glasa u Skupštini, ali je Resnica najavila da će podržati Janšu i prilikom glasanja o mandataru.

Аутобус

Region

Ljubljana zavijena u crno: Autobus pokosio devojku, nikome nije jasno kako je došlo do tragedije

Predsjednik Slovenije Nataša Pirc Musar nije predložila kandidata za mandatara, čime je završen prvi krug formiranja vlade, tokom kojeg samo predsjednik države ima pravo da predloži ime. Nakon toga mogućnost su dobili poslanički klubovi ili grupa od najmanje 10 poslanika.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

Janez Janša

premijer Slovenije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Hronika

Tragedija kod Novog Grada: Jedna osoba stradala nakon prevrtanja traktora

1 h

0
спавање сановник баба Ванга

Zdravlje

Koliko sati sna je dovoljno da ustanete svježi i odmorni?

1 h

0
Тужилаштво БиХ обавијештено о обустави саобраћаја на прелазу Градишка

Republika Srpska

Tužilaštvo BiH obaviješteno o obustavi saobraćaja na prelazu Gradiška

2 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: Ponovljena blokada najbolje pokazuje besmisao BiH

2 h

8

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Crna Gora: Pokrenuta istraga protiv sedam osoba zbog krijumčarenja gotovo dvije tone kokaina

1 h

0
Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

Region

Ljubljana zavijena u crno: Autobus pokosio devojku, nikome nije jasno kako je došlo do tragedije

1 h

0
Возило Хитне помоћи.

Region

Poginuo vozač kamiona iz BiH: Usmrtio ga kolega prilikom parkiranja

6 h

0
Достављач убијен 19 година

Region

Ubijenog Luku (19) majka sahranjuje u odijelu koje je trebalo da nosi na maturi

9 h

0

  • Najnovije

17

35

Više banjalučkih ulica sutra ostaje bez struje

17

33

Putin sletio u Peking: Počela zvanična posjeta Kini

17

25

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17

24

Ministarstvo bezbjednosti: Saobraćaj može ići preko novog Graničnog prelaza Gradiška

17

24

Dodik stigao u Doboj, stotine mladih pristupa SNSD-u

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner