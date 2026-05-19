Crna Gora: Pokrenuta istraga protiv sedam osoba zbog krijumčarenja gotovo dvije tone kokaina

19.05.2026 15:54

Аутомобил полиције Црне Горе.

Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je istragu protiv sedam osoba zbog sumnje da su kao pripadnici kriminalne organizacije učestvovali u krijumčarenju gotovo dvije tone kokaina iz Južne Amerike ka Evropi i Australiji.

Istraga je pokrenuta protiv lica čiji su inicijali R.B, I.Đ, M.T, L.D, K.D, V.D. i V.L. zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Lica R.B, I.Đ, M.T, L.D. i K.D. su u bjekstvu, zbog čega će Tužilaštvo od Višeg suda u Podgorici zatražiti raspisivanje potjernice, dok se lica V.D. i V.L. već nalaze u pritvoru u drugom krivičnom predmetu.

Prema navodima istrage, osumnjičeni su tokom 2020. godine postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni G.V. i, za sada, nepoznato lice.

Oni su osumnjičeni da su sa drugim članovima grupe radi prodaje prenosili 1,9 tona kokaina iz Južne Amerike prema Evropi i Australiji. Sumnja se da je lice M.T. sa organizatorima i drugim pripadnicima kriminalne organizacije učestvovaloo u transportu 250 paketa kokaina iz Južne Amerike ka Evropi.

(SRNA)

