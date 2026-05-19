Isplivao prvi snimak nakon teške nesreće kod Novog Pazara: Izvlače povrijeđene iz olupina

Na magistralnom putu Tutin-Novi Pazar, u mjestu Nadumce, danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda kada je automobil marke "Pasat" sletio u kanjon Sebečevske rijeke.

U vozilu su se nalazile dve osobe iz Tutina koje su povređene nakon višemetarskog izlijetanja sa kolovoza.

Portal Sandžak Danas podijelio je video snimak sa mjesta nesreće na kojem se vide dramatične i potresne scene spasavanja povrijeđenih iz smrskanog automobila prevrnutog u koritu reke. Na snimku se može vidjeti trenutak kada ekipe Hitne pomoći, policije i građani zajedničkim snagama izvlače povrijeđene iz olupine vozila.

Teška saobraćajna nesreća na putu Tutin–Novi Pazar, dvoje povrijeđenih pic.twitter.com/FVkom3j6Fp — Sandzak Danas (@DanasSandz9154) May 19, 2026

Automobil je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu, probio zaštitni pojas i završio u kanjonu Sebečevske reke. Fotografije i video materijal svjedoče o silini udara i teškom stanju vozila nakon nesreće.

Povrijeđenima je odmah ukazana pomoć, nakon čega su transportovani u Zdravstveni centar Novi Pazar. Prema prvim informacijama, nisu životno ugroženi, ali su zadobili ozbiljne povrede. Na mjestu nesreće okupio se veliki broj građana, dok je saobraćaj na ovoj dionici puta bio otežan tokom trajanja policijskog uviđaja.