Predstavnički dom: Razmotrene izmjene Zakona o kažnjavanju veličanja ustaštva

ATV
19.05.2026 16:35

Представнички дом: Размотрене измјене Закона о кажњавању величања усташтва
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH obavili su raspravu o Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik Branislav Borenović, a kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od tri godine za veličanje i upotrebu slogana simbola i oznaka NDH.

Borenović je rekao se dopunom Krivičnog zakona na jednostavan način daje adekvatan odgovor Parlamentarne skupštine BiH na veličanje i upotrebu slogana simbola i oznaka povezanih sa NDH s obzirom na to da je riječ o jednom od najzloglasnijih režima, prenosi SRNA.

Poslanik SDA Safet Kešo pohvalio je namjeru Borenovića i naveo da izmjene Krivičnog zakona ne obuhvataju sve što treba, te da postoji mogućnost da se kroz amandmane ovaj akt popravi.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Marinko Čavara upitao je Borenovića šta je cilj ovog prijedloga zakona i da se u vremenu kada treba da se govori o evropskim integracijama servira ono šta se radilo prije 80 godina.

Bez rasprave je apsolviran Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državljanstvu BiH čiji je predlagač poslanik Jasmin Imamović. Ovim izmjenama se licima koja su se odrekla državljanstva BiH olakšava njegovo ponovno sticanje.

Apsolviran je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o ličnoj karti državljana BiH čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović i Denis Zvizdić.

Obrazlažući ovaj prijedlog, Magazinović je rekao da je cilj da se omogući vađenje lične karte u roku kraćem od 15 dana, jer za to postoji potreba kod sklapanja braka i promjene prezimena.

