Novo ograničenje na mreži Iks: Ako nemate plavu kvačicu, ovo će vas brutalno usporiti

19.05.2026 17:22

Foto: Tanjug / AP / Noah Berger

Nalozi korisnika na Iksu su ograničeni na 50 objava i 200 odgovora dnevno, osim ako ne plate za plavu kvačicu.

Iks je uveo još jedan podsticaj kako bi naveo korisnike da plate za “verifikaciju” na platformi, ali novo ograničenje je možda razgnjevilo neke dugogodišnje korisnike.

Kako se može videti na Iksu i Reditu, korisnici prijavljuju da je Iks potajno ograničio broj objava koji je dozvoljen onima bez plave kvačice. Sada na stranici Iks Centra za pomoć, u odeljku o ograničenjima, piše da su objave ograničene na 50 originalnih objava i 200 odgovora dnevno za neverifikovane naloge.

Ovaj potez bi mogao biti dio Iksove kampanje za smanjenje spama i aktivnosti botova na platformi, što je viđeno i u oktobru kada je uvedena funkcija "o ovom nalogu" (about this account) koja otkriva gd‌je se nalog nalazi.

Ipak, oni koji su nezadovoljni ovim ograničenjem kažu da bi ono moglo rezultirati time da još više korisnika napusti platformu. Za one koji žele da ostanu i objavljuju do mile volje, najpristupačnija opcija za Iks Premium - Bejzik paket – košta od tri dolara mjesečno ili 32 dolara godišnje, prenosi B92.

