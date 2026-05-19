Uloženo 850.000 KM: Novi kružni tok u Čelincu otvoren za saobraćaj

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković i načelnik Čelinca Vlado Gligorić svečano su danas pustili u saobraćaj novoizgrađeni kružni tok u ovoj opštini.
U izgradnju kružnog toka u Čelincu, uloženo je 850.000 KM.
Stevanović je izrazio zadovoljstvo zbog realizacije ovog infrastrukturnog projekta, te Gligoriću poručio da pripremi nove projekte koje će podržati i Vlada Srpske.
"Kada je ozbiljna Vlada, kao što je mi imamo, novca mora biti. Vjerujte u Vladu premijera Save Minića, vjerujte u predsjednika Milorada Dodika, u Ministarstvo saobraćaja, `Puteve`. Vjerujte u Republike Srpsku. Idemo naprijed krupnim korakom", poručio je Stevanović.
Janković je rekao da je ovo primjer kvalitetne saradnje republičkih i lokalnih vlasti.
On je naveo da je izgradnja kružnog toka počela u novembru prošle godine, te da je završena prije roka.
"Rok za izvođenje je bio 180 radnih dana, a završili smo za 132, dakle 48 dana prije roka. Sve projekte u Republici Srpskoj završavamo prije roka, to je naš cilj i naša vodilja", istakao je Janković.
On je rekao da je izgradnjom ovog kružnog toka riješen ozbiljan problem u vezi sa poplavama.
Janković je zahvalio za pomoć Ministarstvu saobraćaja i veza, Vladi Republike Srpske i izvođaču radova "Kozaraputevima", čiji su radnici radili i vikendom.
On je poručio građanima Čelinca da mogu očekivati još radova, ističući da će se realizovati infrastrukturni projekti širom Republike Srpske s ciljem bezbjednijih i kvalitetnijih saobraćajnica.
Gligorić je naveo da je riječ o veoma važnom projektu jer je prethodna saobrćajnica bila teška za regulisanje saobraćaja, a sada je podignut nivo bezbjednosti.
"Riječ je o kvalitetnom inženjerskom rješenju. Opština je izvršila svoje obaveze u vezi sa izradom dokumentacije, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa i izdavanjem građeviske dozvole", rekao je Gligorić.
On je napomenuo da je opština za ovu saobraćajnicu izdvojila oko 115.000 KM.
Predstavnik "Kozaraputeva" Mirko Kaurin zahvalio je načelniku opštine i direktoru "Puteva Republike Srpske" za podršku tokom izgradnje, kao i građanima koji su imali razumijevanja.
Na novoizgrađenom kružnom toku ukrštaju se magistralni put od Banjaluke prema Tesliću i regionalni koji ide prema Ukrini i drugim okolnim mjestima, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
