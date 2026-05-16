Povodom Dana grada uručena priznanja najboljim studentima

16.05.2026 19:08

Анђела Мрђа
Foto: ATV

Uručene su nagrade i priznanja, a najvažnije su one koje su otišle u ruke najboljim studentima. Među njima je Anđela Mrđa, student Tehničkih nauka u Novom Sadu sa prosjekom 9,65.

„Izuzetno mi je čast biti danas ovdje, jer je ovo zaista dokaz da naš grad prepoznaje i naš trud i zalaganje, i da je ovo jedna velika čast što je grad ne samo kroz novčanu nagradu nego i kroz samu činjenicu i priliku da budemo danas ovdje u ovom danu zaista pokazao da cijeni i prepoznaje ono što mi radimo“, rekla je Anđela Mrđa, nagrađeni student.

Ovogodišnja plaketa grada otišla je u ruke Kola srpskih sestara i to kao priznanje za očuvanje tradicije, kulture i duhovnih vrijednosti. Božiji blagoslov svim građanima povodom dana Grada poželio je protonamjesnik Dragan Hrvaćanin kome je u u ime njegovog visokopreosveštenstva mitropolita banjalučkog Jefrema uručena povelja Počasnog građanina.

„Ova nagrada pripada svim članicama Kola srpskih sestara koje su već dugi niz godina ulagale soj rad, trud i ljubav u sve humanitarne, kulturne i duhovne akcije", rekla je Jadranka Mijić, predsjednica Kola srpskih sestara, Prijedor.

„Svakako ćemo to shvatiti kao dugogodišnji doprinos i rad njegovog preosveštenstva u našoj svetoj crkvi tj. našem narodu a samim tim i gradu Prijedoru koji je prepoznao njegov rad posebno ovdje u Potkozarju oko izgradnje velikog broja svetinja i pratećih objekata i krunu izgradnje bio je Manastir Miloševac“, rekao je Dragan Hrvaćanin, protonamjesnik.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, poručio je da grad krupnim koracima ide naprijed i razvija se u savremenu i modernu lokalnu zajednicu.

„U ovoj godini počinje rekonstrukcija naše bolnice 140 miliona maraka vrijedan projekat, zaobilaznice, Dječiji vrtić se završava za nekoliko mjeseci. U toku je projekat odbrane grada od poplava što je decenijski problem i sa ovim problemom kada riješimo ovaj projekat stavljamo tačku na poplave koje su nas nažalost zadesile više puta prethodnih godine“, rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

Prijedor je grad od strateškog interesa za Republiku Srpsku u koji se mora nastaviti kontinuirano ulagati poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je naglasio da, iako su kapitalne investicije u toku ovaj grad zaslužuje više.

„Prijedor se razvija, mislim da se otvara što više radnih mjesta i Prijedor sa otvaranjem odnosno izgradnjom autoputa sigurno će biti mjesto u koje će ljudi dolaziti i sve manje odlaziti, stara izreka kaže malim lošim putevima ljudi odlaze a velikim putevima ljudi dolaze, tako da će izgradnja novog autoputa sigurno privući nove investitore ovdje“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Prije 84. godine na današnji dan grad je oslobođen u Drugom svjetskom ratu. U čast onima koji su se borili za slobodu položeni su vijenci na centralna spomen obilježja. 

