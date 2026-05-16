Dodik: Izgradnjom auto-puta Prijedor će promijeniti svoj način života

ATV
16.05.2026 12:23

Додик: Изградњом ауто-пута Приједор ће промијенити свој начин живота
Foto: Srna

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da se Prijedor razvija i da će promijeniti svoj način života kada se poveže auto-putem sa Banjalukom.

"To će biti nešto što će učiniti Prijedor prepoznatljivim za još bolji život", istakao je Dodik, koji u Prijedoru prisustvuje svečanoj akademiji povodom Dana grada.

Dodik je naveo da se u Prijedoru otvara sve više novih radnih mjesta i da će kada se izgradi auto-put sigurno biti mjesto u koje će ljudi dolaziti i sve manje odlaziti.

"Izgradnja auto-puta će sigurno privući nove investitore", izjavio je Dodik novinarima i dodao da se promjena u ovom gradu očekuje i nakon što dobije novu rekonstruisanu bolnicu.

On je naglasio da su projekti neophodni, da to zajedno planira republička vlast sa Gradskom upravom na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom, kao što rješavaju i sve otvorene probleme.

"Posljednji put smo reagovali i zaštitili više od 500 radnika rudnika Ljubija kojima je prijetilo da izgube poslove", podsjetio je Dodik i dodao da je vlast učinila sve da imaju određen program stabilizacije.

Ukazao je da je ključni aspekt da se u ovom gradu očuvaju društveni život, zaposlenost, mobilnost, sigurnost porodica i ponudi stabilan život.

Svečana akademija

Dodik je ovom prilikom čestitao Dan grada, te istakao da je Prijedor važna sredina za Republiku Srpsku i jedan od najvažnijih centara i zaslužuje još.

"Ulažemo mnogo napora u razne projekte", rekao je Dodik.

Na akademiji će biti dodijeljene nagrade najboljim studentima, te nagrade i priznanja grada po odluci Skupštine grada.

Akademiji je prethodilo polaganje vijenaca na spomenike borcima poginulim u NOB-u i u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Dan grada je 16. maj, datum kada je 1942. godine Prijedor prvi put oslobođen u Drugom svjetskom ratu i 25 dana je bio najveća slobodna teritorija u porobljenoj Evropi.

