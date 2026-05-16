"Radnici dugogodišnjim stručnim iskustvom doprinijeli unapređenju zdravstvenog sistema"

Autor:

ATV
16.05.2026 12:59

Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske
Foto: ATV

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske reagovalo je na navode u pojedinim medijima da u ovom ministarstvu radi samo jedan ljekar, ističući da je među zaposlenima kadar sa diplomama medicinskih fakulteta ali i ljudi različitih profila koji su doprinijeli unapređenju zdravstvenog sistema.

Iz Ministarstva su istakli da najoštrije osuđuju pokušaj javne diskreditacije zaposlenih i omalovažavanja ljudi koji profesionalno rade svoj posao i obavljaju svoje dužnosti.

Kako je Srni rečeno, u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske rade ljudi različitih profila potrebnih za ispunjavanje nadležnih obaveza, koji su dugogodišnjim stručnim iskustvima doprinijeli unapređenju zdravstvenog sistema i usluga i prava pacijenata.

"Građani i stručna javnost su veoma dobro informisani o adekvatnom i transparentnom reagovanju u različitim javnozdravstvenim izazovima, svim zakonskim rješenjima, uspješnim projektima, reformskim aktivnostima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, kojima su značajno unaprijeđene usluge i prava, uslovi liječenja pacijenata i slično", rekli su u Ministarstvu.

Dodali su da je to rezulatat posvećenog i stručnog rada ljudi u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nakon navoda u pojedinim medijima da "u Ministarstvu, osim ministra Alena Šeranića, trenutno nije zaposlen nijedan doktor medicine tako da ne čudi što se zakoni iz ovog ministarstva povlače iz procedure".

Ministarstvo zdravlja

ljekari

Vlada Republike Srpske

medicina

Alen Šeranić

