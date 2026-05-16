"Radnici dugogodišnjim stručnim iskustvom doprinijeli unapređenju zdravstvenog sistema"

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske reagovalo je na navode u pojedinim medijima da u ovom ministarstvu radi samo jedan ljekar, ističući da je među zaposlenima kadar sa diplomama medicinskih fakulteta ali i ljudi različitih profila koji su doprinijeli unapređenju zdravstvenog sistema.

Iz Ministarstva su istakli da najoštrije osuđuju pokušaj javne diskreditacije zaposlenih i omalovažavanja ljudi koji profesionalno rade svoj posao i obavljaju svoje dužnosti.

Kako je Srni rečeno, u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske rade ljudi različitih profila potrebnih za ispunjavanje nadležnih obaveza, koji su dugogodišnjim stručnim iskustvima doprinijeli unapređenju zdravstvenog sistema i usluga i prava pacijenata.

"Građani i stručna javnost su veoma dobro informisani o adekvatnom i transparentnom reagovanju u različitim javnozdravstvenim izazovima, svim zakonskim rješenjima, uspješnim projektima, reformskim aktivnostima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, kojima su značajno unaprijeđene usluge i prava, uslovi liječenja pacijenata i slično", rekli su u Ministarstvu.

Dodali su da je to rezulatat posvećenog i stručnog rada ljudi u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nakon navoda u pojedinim medijima da "u Ministarstvu, osim ministra Alena Šeranića, trenutno nije zaposlen nijedan doktor medicine tako da ne čudi što se zakoni iz ovog ministarstva povlače iz procedure".