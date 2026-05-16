Planiran upis 2.600 studenata

Univerzitet u Banjaluci planira da u novoj akademskoj godini upiše 2.600 studenata, od kojih će većina biti finansirana iz budžeta, izjavio je rektor Radoslav Gajanin.

"Naš zahtjev za upis ove godine je oko 2.600 studenata. Od toga je najveći broj studenata na budžetu, praktično blizu 2.000", rekao je Gajanin u podkastu Srne.

On je naveo da se objavljivanje konkursa očekuje uskoro.

"Prijemni ispit je planiran krajem juna ili početkom jula", precizirao je Gajanin.

Gajanin je pozvao maturante da pažljivo biraju studijske programe i da razmotre Univerzitet u Banjaluci kao prvi izbor.

"Da budu sigurni da je kvalitet studijskog programa i studija na Univerzitetu u Banjaluci na vrhunskom nivou i da znanja koja će dobiti su apsolutno komparativna sa znanjima koja bi mogli ostvariti na bilo kom drugom univerzitetu", istakao je Gajanin.

On je naglasio da su studijski programi modernizovani i usklađeni sa potrebama tržišta rada.

"Udio praktične nastave je iz godine u godinu veći i sada smo dostigli nivo da je više od 50 odsto časova obezbijeđena praktična nastava ili obavezna studentska praksa obezbjeđujemo sa privredom", naveo je Gajanin.

On je rekao da je ostvarena dobra saradnja sa privredom, ali da ima prostora za dodatno unapređenje.