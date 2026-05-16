Gotovo 700 pripadnika MUP-a na sportskim igrama u Zalužanima

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir otvorio je sportske igre radnika MUP-a Srpske "Policijada 2026" na kojoj se okupilo gotovo 700 učesnika.

Pripadnici MUP-a, koji su stigli iz svih krajeva Republike Srpske, takmičiće se dva dana u šest disciplina - streljaštvo, džudo, mali fudbal, basket, odbojka i kros.

Načelnik Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Mile Šikman poželio je da najbolja ekipa bude pobjednik na terenu, ali da sveukupni pobjednik budu zajedništvo i sloga koje ispoljavaju na ovaj način, piše Srna

"Policijada" se održava u Centru za obuku u Zalužanima