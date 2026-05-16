Budimir i Kostrešević otvaraju "Policijadu"

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević otvoriće danas u Banjaluci sportske igre radnika MUP-a Srpske "Policijada 2026".

Gotovo 700 radnika MUP-a iz svih krajeva Republike Srpske takmičiće se u dva dana i šest disciplina - streljaštvo, džudo, mali fudbal, basket, odbojka i kros, saopšteno je iz MUP-a.

Otvaranje "Policijada 2026" predviđeno je u 9.00 časova u Centru za obuku u Zalužanima, prenosi Srna