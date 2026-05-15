Dodik: Pozivam sve naše kompanije - zatvorite radnje, ima posla i mimo Sarajeva

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je mržnja Sarajeva prema Srbiji, Republici Srpskoj i Srbima jača od ekonomskog interesa i želje za saradnjom.

"To što je učinjeno na prodavnicama kompanija iz Srbije i Republike Srpske, neodoljivo podsjeća na početak najmračnijeg razdoblja u istoriji Evrope i svijeta. I neće stati. Ponoviće se. Dok god i posljednja ne bude zatvorena", istakao je Dodik.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 15, 2026

On je naglasio da je mržnja kao korov, teško se iskorjenjuje, a kada se hrani, onda buja.

"Zato pozivam sve naše kompanije - zatvorite svoje radnje. Ima posla i mimo Sarajeva", poručio je Dodik.

BiH U Sarajevu ispisani grafiti na srpskim radnjama, oglasila se policija

Podsjećamo, na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu osvanuli su grafiti i prosuta crvena boja, čime je svaka radnja u njihovom vlasništvu obilježena.