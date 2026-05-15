У Сарајеву исписани графити на српским радњама, огласила се полиција

15.05.2026 13:00

Исписивање графита на просторијама компанија из Србије у центру Сарајева
На просторијама компанија из Србије које су отворене у Сарајеву осванули су графити и просута црвена боја, чиме је свака радња у њиховом власништву обиљежена.

Из МУП-а Кантона Сарајево нам је потврђено да је исписивање графита окарактерисано је као кривично д‌јело изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости.

"Службеници МУП-а Кантона Сарајево обавили су увиђај, о свему је обавијештен тужилац. Полиција наставља рад на документовању и расвјетљавању овог кривичног д‌јела", изјавила је за АТВ портпарол МУП-у Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.

