Generalu danas malo bolje, odbrana se obratila komitetima UN za ljudska prava

ATV
15.05.2026 17:33

Генералу данас мало боље, одбрана се обратила комитетима УН за људска права

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića u suštini je isto teško, ali novi laboratorijski nalazi su nešto povoljniji, nego prije dvije sedmice, iako su i dalje daleko van granica normalnih, rekao je generalov sin Darko Mladić, nakon što ga je danas posjetio u pritvorskoj bolnici u Hagu.

"Danas je ipak malo bolje, kao da ima malo više energije i pažnje. Ali nije to neka drastična razlika. Ipak je to u dobrom pravcu, pa smo srećni zbog toga", rekao je Darko Mladić za Srnu, a koji je oca posjetio sa svojom kćerkom.

On je dodao da je general Mladić pokazao veći stepen razumijevanja za ono šta mu se govori, nego što je mogao da komunicira.

Darko Mladić je rekao da nije vidio nikakvu novu terapiju ili infuziju da se primjenjuje na generalu.

"Krvna slika i ti laboratorijski nalazi, bubrezi… nešto su bolji rezultati, iako su svi daleko van granica normalnih", dodao je on.

Što se tiče odluke predsjednika Mehanizma sudije Grasijele Gati Santane da ne pusti generala Mladića na liječenje u Srbiju, on je rekao da se odbrana već obratila različitim komitetima UN za ljudska prava.

"Potrebno je koordinisana diplomatska aktivnost i odbrane i državne i državnih organa i Srbije i Republike Srpske i ostalih zainteresovanih država. Mi radimo na svemu tome", rekao je Darko Mladić.

On je dodao da treba vid‌jeti kakva je procedura za Savjet bezbjednosti, ali da se odbrana obratila, u skladu sa procedurama, raznim komitetima i da očekuje odgovor.

"Mi se obraćamo tim institucijama i videćemo kakvu će poziciju da zauzmu. Bar neko telo UN treba da poštuje svoja sopstvena pravila", naveo je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, oni /tijela UN/ za razliku od Tribunala, nisu toliko zatvoreni.

"Tribunal je zatvoren krug u kojem isti ljudi već 20 do 30 godina hvale jedni druge. Tako da bi sa ovim telima UN trebalo da bude drugačija situacija", istakao je Mladić.

