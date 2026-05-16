Najljepše vijesti ovog kišnog vikenda: U Srpskoj rođeno 26 beba!

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 11 d‌jevojčica i 15 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Dvanaeste beba rođeno je u Banjaluci, pet u Zvorniku, četiri u Bijeljini, po dvije u Gradišci i Trebinju i jedna u Prijedoru.

U Banjaluci je rođeno devet d‌ječaka i tri d‌jevojčice, u Zvorniku tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Bijeljini tri d‌jevojčice i d‌ječak, u Gradišci dva d‌ječaka, u Trebinju d‌jevojčica i d‌ječak i u Prijedoru d‌jevojčica.

Podaci za Doboj jutros nisu bili dostupni.

Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju.