"Šmit završena priča, insistirati na ukidanju nametnutih imperatorskih zakona i odluka"

16.05.2026 08:57

Ана Тришић Бабић
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić izjavila je da je Kristijan Šmit završena priča i da Srpska mora da insistira na ukidanju svih nametnutih imperatorskih zakona i odluka.

Trišić Babić je istakla da se svijet mijenja na dnevnoj bazi i da Republika Srpska ne smije propustiti istorijski trenutak, niti ga dočekati nespremna.

"Da, tačno je da je Kristijan Šmit u BiH d‌jelovao bez legitimiteta i da je svojim odlukama godinama produbljivao političku krizu i pokušavao da institucionalno oslabi Republiku Srpsku. Ali, Šmit je završena priča. Neka njegov politički račun svode oni kojima nije ispunio obećanja", navela je Trišić Babić.

Prema njenim riječima, najmanje što Republika Srpska danas mora da uradi jeste da jasno, glasno i institucionalno insistira na ukidanju svih nametnutih imperatorskih zakona i odluka, prenosi Srna

"Samo tako može se otvoriti prostor za trajnu stabilizaciju, dogovor domaćih lidera i istinski prosperitet. Sve drugo je nastavak agonije i politike konflikta, koja je godinama gušila mogući dogovor", napisala je Trišić Babić na Iksu.

