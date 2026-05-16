Budimir: Imamo najspremniju policijsku agenciju u BiH

16.05.2026 10:44

Foto: Srna

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je Policija Srpske najspremnija policijska agencija u BiH, te da su sportske igre radnika MUP-a Srpske "Policijada" prilika da se to i pokaže, prenosi Srna.

Budimir, koji je danas u Zalužanima kod Banjaluke otvorio ovogodišnju dvodnevnu "Policijadu", istakao je da je to mjesto zdravog, sportskog takmičenja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

"Imamo jednu od najboljih policijskih agencija u regionu i to je rezultat konstantnog rada, intenzivnog ulaganja u opremu, ali i u obuku da bismo što bolje pružili bezbjednosnu zaštitu naših građana", rekao je Budimir novinarima.

On je dodao da će se u narednom periodu intenzivno raditi na organizaciji MUP-a Srpske kako bi se dao adekvatan odgovor na bezbjednosne izazove savremenog društva.

Zamjenik predsjednika Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Davor Stupar rekao je da je ove godine "Policijada" okupila oko 700 učesnika, te da je to rekordan broj, čime ovaj događaj prelazi u okvire ozbiljnog takmičenja.

"To je pokazatelj napretka MUP-a, ali i Sindikata radnika unutrašnjih poslova, jer je sportsko druženje radnika veoma bitno za sindikalno d‌jelovanje pošto na ovaj način postižemo sabornost i jedinstvo među radnicima", naveo je Stupar.

Načelnik Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Mile Šikman rekao je da će učesnici "Policijade" tokom dva dana takmičenja da se bore za najbolji plasman u šest disciplina.

"Takmiči se 26 organizacionih jedinica MUP-a Srpske, raspoređenih u 126 pojedinačnih ekipa, te smo im poručili da se sportski takmiče na terenu, ali i da pokažu zajedništvo i snagu", naglasio je Šikman.

