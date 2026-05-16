Gajanin: Uslovi studiranja značajno poboljšani, studentski standard među najboljima u regionu

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin izjavio je da su u proteklih nekoliko godina značajno unaprijeđeni uslovi studiranja i rada na ovoj visokoškolskoj ustanovi, te da je studentski standard među najboljima u regionu.

"Kad me pitate da li sam zadovoljan, moram da kažem da sam zadovoljan. Da li može bolje? Uvijek. Dakle, uvijek se trudimo da bude mnogo bolje", rekao je Gajanin u podkastu Srne.

On je istakao da su uslovi rada nastavnika i studenata danas znatno bolji nego ranije, zahvaljujući investicijama i podršci institucija.

"U proteklih nekoliko godina uz podršku predsjednika, Vlade Republike Srpske i resornih ministarstava mnogo smo uložili u poboljšanje uslova rada i uslova studiranja", naveo je Gajanin.

Kao jedan od najznačajnijih projekata on je naveo izgradnju novog objekta za više fakulteta.

"Jedan od naših najznačajnijih realizovanih projekata je završetak zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta", rekao je Gajanin.

On je istakao da je značajna investicija i Studentski kulturni centar koji je doprinio da univerzitetski kampus postane pravi studentski grad.

Gajanin je naglasio da je studentski standard značajno unaprijeđen, posebno zahvaljujući angažmanu studenata i podršci Vlade Republike Srpske.

"Zahvaljujući aktivnostima studenata, Vlada je našla razumijevanja i praktično omogućila izvrsnim srednjoškolcima i studentima da studiraju na dva javna univerziteta na teret Vlade Republike Srpske", istakao je Gajanin.

On je podsjetio da studenti koji ispunjavaju uslove mogu imati besplatan smještaj i beneficiranu ishranu.

"Studenti sad imaju praktično besplatan smještaj, imaju mogućnost da se kvalifikuju na budžet i ako redovno daju ispite, mogu na teret budžeta Republike Srpske završiti fakultet", naveo je Gajanin.

On je ukazao da takav nivo podrške studentima nije čest ni u regionu.

"Funkcionisanje i status studenata i studentski standard u Republici Srpskoj su među najboljima u regionu, čak i šire", istakao je Gajanin.