Selak: Hitno staviti van snage nametnute izmjene Krivičnog zakonika

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručio je da je neophodno hitno staviti van snage, kako je naveo, neustavne i nezakonito nametnute izmjene Krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit.

Selak je u objavi na društvenoj mreži X istakao da takve odluke nisu doprinijele stabilnosti u BiH, već su, prema njegovim riječima, dodatno produbile političke podjele i narušile povjerenje u institucije.

Posebno je važno da hitno budu stavljene van snage neustavne i nezakonito nametnute izmjene Krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Incko i Kristijan Šmit.



Takve odluke nisu donijele stabilnost, već su dodatno produbile političke podjele i narušile… — Selak Goran (@SelakG) May 16, 2026

„Republika Srpska mora istrajati u zaštiti svog ustavnog položaja i insistirati na dijalogu domaćih političkih predstavnika kao jedinom putu ka trajnom dogovoru i stabilnosti“, naveo je Selak.

On je naglasio da se sva otvorena politička i pravna pitanja u BiH mogu rješavati isključivo kroz institucionalni dijalog legitimno izabranih predstavnika naroda, a ne putem nametnutih odluka stranih predstavnika, prenosi Srna.